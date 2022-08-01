Многие делают выбор в пользу растительного молока: так ли оно полезно на самом деле

Раньше растительное молоко пили исключительно вегетарианцы и люди, страдающие гиполактазией. Но сегодня этот продукт становится все более популярным и вытесняет обычное коровье молоко. Его пьют даже мясоеды и те, у кого нет аллергий. Но так ли это полезно?

Маркетинговый ход

Растительное молоко – это просто незаменимый продукт для людей, которые по какой-то причине не могут употреблять молоко животного происхождение. Например, около 5% населения планеты страдает аллергией на молочный белок. Около 35% людей имеют непереносимость лактозы, которая, как правило, является следствием генетической предрасположенности.

Получается, что около 40% людей на планете не могут употреблять молоко по состоянию здоровья. Еще 7-8% – по убеждениям (веганы, вегетарианцы). Безусловно, для нах молоко растительного происхождения – это настоящая находка.

Но для людей, которые нормально усваивают коровье или козье молоко, нет никакой необходимости переходить на растительное. Все рассказы о вреде животного молока и пользе растительного – это не более, чем маркетинговая уловка.

Неполноценная замена

Британские ученые провели множество исследований и выяснили, что растительное молоко не является полным заменителем животного. Поэтому, при отсутствии медицинских показаний, не рекомендуется делать такие замены в рационе.

Дело в том, что в растительном продукте недостаточно белка, кальция, йода и железа. Производители обогащают продукты полезными веществами искусственно, но этого недостаточно. Ведь вещества растительного происхождения усваиваются человеческим организмом гораздо хуже, чем животного.

Особенно опасен переход на растительное молоко для юных девушек. В таком продукте практически отсутствуют полезные жиры, которые нужны для нормального развития и функционирования репродуктивной системы.

Важные нюансы

Растительное молоко содержит гораздо меньше железа, чем обычное. К тому же, его форма менее биодоступная и усваивается на 10% хуже. Как правило, показатели содержания железа, указанные на упаковке, являются не более, чем маркетинговым ходом.

Также не стоит обольщаться присутствием в составе растительного молока пищевых волокон. Да, они безусловно важны для нормального пищеварения. Но для того, чтобы получить суточную норму волокон, нужно выпить не менее 5 литров растительного молока.

Также нельзя сказать, что растительный заменитель молока хорошо впишется в диетический рацион. По калорийности он практически такой же, как оригинал. Поэтому похудеть на растительном молоке не удастся.

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Неочевидное преимущество растительного молока

Есть лишь один аргумент, который на 100% свидетельствует в пользу растительного молока. Способ его производства гораздо более экологичный. В отличие от животноводства, которое сопровождается огромными выбросами углекислого газа, у растительных продуктов этот показатель минимальным. Так что, если вы беспокоитесь о будущем планеты, переход на соевое, миндальное или другое молоко, может быть отличным вкладом в сохранение экологии.

Преимущества разных видов растительного молока

На полках супермаркетов есть растительное молоко, изготовленное из разных видов сырья. У каждого из них есть свои преимущества:

Соевое – отличается наибольшим содержанием белка по сравнению с другими растительными аналогами. Кокосовое – содержит лауриновую кислоту, полезную для иммунитета. полезные ферменты, ускоряющие пищеварение; а также высокую дозу полиненасыщенных жирных кислот. Миндальное – содержит кальций, магний, цинк и фосфор в легко усвояемых формах. Овсяное – богато особым видом клетчатки, выводящим из организма плохой холестерин. Рисовое – подходит людям, страдающим от непереносимости глютена.

Недостатки разных видов

Также при выборе молока нужно обратить внимание на ключевые недостатки:

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Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото) Соевое – производится из генно-модифицированного сырья. Кокосовое – часто провоцирует аллергические реакции. Миндальное – пиковое содержание жирных кислот может провоцировать воспалительные процессы. Овсяное и рисовое – абсолютно безвкусное, поэтому производится с добавлением большого количества сахара.

Как выбрать качественное растительное молоко

Если вы все-таки решили заменить коровье молоко растительным (из-за проблем со здоровьем или по любой другой причине), важно выбрать качественный продукт, которые не только не навредит организму, но и принесет ему максимум пользы. Для начала нужно обратить внимание на содержание белка. Его должно быть примерно 8-9 грамм на порцию.

Также важно. чтобы продукт был обогащен полезными веществами. Следует обратить особое внимание на присутствие в составе кальция, витамина D и витаминов группы В.

Также вы должны понимать, что растительное молоко по вкусу даже примерно не похоже на коровье. В чистом виде – это просто гастрономическое разочарование. Поэтому производители часто добавляют в него ароматизаторы и подсластители. Следите за тем, чтобы в составе не было вредных синтетических добавок. Также отдавайте предпочтение продуктам с низким содержанием сахара.

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Есть ли вред

Нужно понимать, что растительное молоко лишь называется молоком из-за текстуры и цвета, но по сути таковым не является. Это продукт промывания измельченных орехов, бобов или злаков. Это просто мутная белесая жидкость практически без вкуса и запаха, которую доводят до органолептических показателей при помощи сахара и ароматизаторов.

Также важно понимать, что процесс изготовления растительного молока не позволяет пастеризовать или стерилизовать продукт. Поэтому для обеспечения длительного хранения в него добавляют консерванты.

Кроме того, в составе растительного молока нередко встречаются рапсовое и пальмовое масла, которые нарушают природный углеводно-жировой баланс и способствуют окислению клеток. Это может приводить как к общему недомоганию, так и к более серьезным проблемам со здоровьем.

То есть, при регулярном употреблении растительного молока действительно можно причинить вред здоровью. Так что, оно не должно быть основой рациона, а допустимо лишь в качестве гастрономических экспериментов.