Проверка контрагента по ИНН на Himera Search

Сервис по проверке контрагента, необходим для подтверждения его благонадежности. Это позволит в случае недобросовестного отношения организации, обезопасить себя от претензии со стороны налоговой службы. Самым надежным вариантом будет проверить контрагента на сайте налоговой по ИНН . И сделать это проще всего на сервисе Химера Сёрч. Подобная процедура понадобится, в случае изучения деятельности конкурентов. Ведь нередко, чтобы избежать уплаты начисленных налогов, создаются фирмы-однодневки. Это особенно важно, если компания собирается заключить контракт с другой организацией. Поэтому проверка контрагента по ИНН на сайте налоговой, может стать отличным инструментом для оценки честности и легальности деятельности партнера.

Как проверить контрагента по ИНН?

Изучение сведений самостоятельно, может занять слишком много времени. К тому же не все знают, где именно следует искать данные. Иногда малейшая приписка в документе, может выявить несоответствие и обнаружить ошибки в составлении деклараций, договоров и т.п. Вручную пересмотреть возможную документацию невозможно. Поиск по ИНН – это проверка сведений по всем базам в интернет пространстве. На сервисе Himera Search есть встроенный алгоритм поиска, который за короткое время обнаруживает несоответствия или, наоборот, выдает информацию о благонадежности контрагента.

Для того, чтобы найти организацию по ИНН, необходимо ввести в строку поиска на сайте Химера идентификационный номер контрагента. Именно по нему можно получить полный спектр данных:

Имя владельца компании;

Срок деятельности фирмы;

Сфера, на которой специализируется контрагент и многое другое.

Проверка контрагента на сайте налоговой – это подтверждение честности и надежности компании. Вся информация берется только из официальных источников, поэтому не может быть фиктивной. При любых подозрениях в ошибочных сведениях на момент заключения договора, можно выполнить быструю проверку контрагента. Это позволит избежать проблем в будущем, ведь налоговые органы тщательно проверяют всю информацию и могут предпринять санкционные меры. Для обеспечения своей юридической безопасности, следует проверить ИНН контрагента, сопоставить сведения с реальными фактами и сделать правильные выводы на основе полученной информации. Внимательность и осмотрительность в бизнесе – это залог финансового благополучия и спокойствия владельцев компании.