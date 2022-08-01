 

Блинкен увидел со стороны России «вызов» нераспространению ядерного оружия

01.08.2022, 23:15, Новости дня
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Россия «по-своему» создает вызов режиму нераспространения ядерного оружия, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Блинкен заявил, что «различные части режима нераспространения сталкиваются с новыми вызовами». По его словам, «в сфере нераспространения» такие «вызовы» создают не только Иран и Северная Корея, но и «по-своему Россия». Блинкен не уточнил, какие конкретно «вызовы» он имеет в виду, передает РИА «Новости».

Напомним, глава американского государства Джо Байден по случаю открытия конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке заявил, что США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3, Москва должна продемонстрировать готовность к совместной работе.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявление американского президента, заявил: «Оно нам вообще надо?» По его словам, «мир стал другим».

В феврале Москва выражала готовность рассмотреть возможность распространения механизмов контроля на стратегические системы, но строго на основе взаимности с США. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что односторонние уступки в рамках диалога невозможны. В мае МИД сообщил, что российская и американская стороны все еще рассматривают возможность возобновления инспекций по контролю за выполнением СНВ-3.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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