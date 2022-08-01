 

Байден подписал меморандум о военной помощи Украине на 550 млн долларов

01.08.2022, 23:15, Новости дня
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Глава американского государства Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине военной помощи еще на 550 млн долларов.

В документе сообщается, что госсекретарю США Энтони Блинкену даются полномочия «использовать средства в размере до 550 млн долларов в виде оборонных изделий и услуг» Пентагона, «а также военного обучения и подготовки для предоставления помощи Украине», передает ТАСС.

Как уточнили в Пентагоне, в новый пакет войдут дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, а также 75 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. Блинкен сообщил, что общий объем военной помощи Украине со стороны США достигнет 8,7 млрд долларов.

Напомним, бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что средства Вашингтона, выделенные в качестве «помощи» Украине, на самом деле возвращаются обратно в США, не достигнув получателя. По его словам, «огромные суммы оседают у Пентагона в качестве компенсации вооруженным силам за то, что техника и ресурсы были переброшены в Европу».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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