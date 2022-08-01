«Союз-2.1в» с военным спутником стартовал с Плесецка

С космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета-носитель легкого класса «Союз-2.1в», которая выведет на орбиту космический аппарат, разработанный для Минобороны, сообщило ведомство.

Ракета штатно стартовала в 23.25 мск, передает РИА «Новости».

Наземные средства Космических войск ВКС РФ взяли ракету на сопровождение, передает ТАСС.

В июле с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с российским навигационным спутником «Глонасс-К». В мае космические войска осуществили с космодрома Плесецк успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» cо спутником в интересах Министерства обороны.

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