 

«Союз-2.1в» с военным спутником стартовал с Плесецка

01.08.2022, 23:15, Новости дня
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С космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета-носитель легкого класса «Союз-2.1в», которая выведет на орбиту космический аппарат, разработанный для Минобороны, сообщило ведомство.

Ракета штатно стартовала в 23.25 мск, передает РИА «Новости».

Наземные средства Космических войск ВКС РФ взяли ракету на сопровождение, передает ТАСС.

В июле с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с российским навигационным спутником «Глонасс-К». В мае космические войска осуществили с космодрома Плесецк успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» cо спутником в интересах Министерства обороны.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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