 

Мнение: Казалось бы, ЕС пока ни с кем не воюет…

01.08.2022, 23:10, Разное
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НО! Контроль за движением капиталов уже ввел. И даже, получается, покруче, чем сейчас в РФ. Однако… Вот что пишут в запрещенном ФБ:

“Не знаю, правда или нет, но вот такая информация:
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Martin Armstrong:
Комментарий:
Дорогой Мартин,
Я пытался перевести деньги со своего банковского счета в Италии на счет в Великобритании, и внезапно обнаружил, что больше не могу переводить свыше 6,000 евро в месяц.
Европейский СССР перешел в режим полного контроля за движением капитала. Я скучаю по красоте Италии каждый день, но я так рад, что живу в отделившейся Англии. Удачи старому континенту!

Ответ:
Я предупредил, что все мои источники, трое очень высокопоставленных, подтверждали еще 30 июня 2020 г, что Европа тихо введет контроль за движением капитала. Теперь это стало ясно. Европейцам запрещено отправлять более 6,000 евро в месяц на другой счет за пределами ЕС. Капитал хлынул из Европы, и они били не только в “барабаны войны”, но и в “зеленые барабаны”, предупреждающие о серьезном экономическом спаде Европы.
Даже в Соединенных Штатах у нас есть контроль за движением капитала по другой причине — в целях налогообложения. Вы обнаружите, что попытка перевода более 3000 долларов США физическому лицу за пределами Соединенных Штатов ограничена. Как я уже сообщал ранее, друг в Сингапуре нашел мне служебную квартиру и внес плату за первый месяц. Я отправил ему платеж, но когда я туда приехал, он сказал, что так и не получил ее. Я позвонил в свой банк, чтобы отследить это, и HSBC вернул его, сказав, что они не будут зачислять его на этот счет, потому что они не могут проверить, что это не было тайно для меня. Я должен был выписать ему чек. Вы можете без проблем отправить деньги компании, но не физическому лицу. Охота за налогами живет и здравствует (АРТАК БОСОЯН)

Мой ответ может быть только один: НАЛИЧНЫЕ форева! Только НАЛ!
Как раз то, что Россия первой запретила… Пока только наличную валюту, правда.

Источник: Размышления вольного социолога



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