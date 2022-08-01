Мнение: Латвийские жулики, русофобия в Макдоналдсе и травля Козлова

1. Мечта латышей исполнилась: Газпром накануне прекратил поставки газа в Латвию, теперь страна «энергонезависима» от России. Латвийские власти корчились от рублей, как вампиры от чеснока, и продолжали закупать наш газ за евро, через посредника. Ранее латвийские политики заявляли, что принципиально не будут покупать российский газ и финансировать тем самым войну, но, видимо, без русского газа совсем никак (ссылка).



Между тем, газ для населения Латвии в июле подорожал на 65-90%. Похоже, кто-то неплохо нагрел руки на мутных схемах обхода требований России.

От запасов в хранилищах «Латвийского газа» зависит не только сама Латвия, но и Эстония, Литва и Финляндия, также отказавшиеся платить нам в рублях. Не вполне понятно, как северные звенья Пояса Обиженных будут теперь готовиться к зиме.

2. Очередной случай русофобии в Латвии (ссылка):



Сотрудники латышского заведения сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» отказались обслуживать русскоговорящих посетителей. Об этом сообщает Ura.ru в своем Telegram-канале.

Издание опубликовало видеоролик молодого человека, который подвергся дискриминации при попытке сделать заказ. На видео записан его диалог с сотрудником «Макдоналдса», который предложил россиянину дождаться полицию и решить этот вопрос с ними. По словам автора ролика, они с девушкой отстояли сорок минут в очереди, но кассир отказался их слушать и едва не прищемил ему руку дверцей.

После неудачной попытки урегулировать конфликт с сотрудником ресторана, который, по словам молодого человека, принципиально не хотел разбираться с ситуацией, посетителю пришлось обратиться к администратору.

Самое интересное, что кассир знал русский язык, обслужить россиян ему не составило бы труда. Подобная дискриминация – прямое следствие многолетней русофобской политики латвийских властей. Происходящее в Латвии — типичный нацизм, только роль евреев там теперь играют русские.

У себя дома и США, и страны Западной Европы ведут довольно жёсткую борьбу с нацистами. Однако для восточноевропейских последователей Гитлера надёжной защитой является русофобия: покуда поляки с прибалтами пытаются разбить себе голову об Россию, им прощают и нацизм, и отказ от мультикультурности и мигрантов, и все прочие непростительные на Западе грехи.

3. Учитель русского языка из Каунаса попал под санкции — ему заблокировали счета и, вообще, травят всей мощью государственной машины Литвы. Причина в том, что учителя зовут Сергей Козлов — так же, как и председателя совета министров ЛНР (ссылка).

Отсюда мораль. Во-первых, постарайтесь не связываться с европейцами, они обезумели и оскотинились. Во-вторых, если бы родители назвали Сергея Козлова, например, греческим именем Силоуанус, сейчас у Силоуануса Козлова никаких проблем не было бы.