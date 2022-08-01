Вучич обсудил с российскими представителями ситуацию в Косово

Президент Сербии Александр Вучич встретился с российскими официальными лицами для обсуждения текущей ситуации в Косово/Метохии. Запланированы переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом рассказал журналистам в понедельник глава канцелярии правительства Сербии по Косово и Метохии Петар Петкович.Читайте такжеПереводЭскалация в самопровозглашенной республике Косово.

Вчера, вчера и сегодня президент Вучич встретился с несколькими лидерами ЕС. Он также напрямую говорил с представителями ЕС. Петкович сказал, что завтра он будет говорить с генеральным секретарем НАТО, потому что мир и стабильность важны для всех нас. В ответ на то, что полиция закрыла пропускной пункт на административной линии с Сербией, сербы на севере Косово устроили демонстрации, блокировав основные дороги. Во многих городах на севере края раздался вой сирен. Сотрудники полиции и солдаты Международных сил безопасности НАТО были вызваны на мост через реку Ибар, соединяющий северную и южную Митровицу, чтобы помешать косовской полиции пересечь его.