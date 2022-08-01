Заболеваемость COVID-19 в Вологодской области за неделю выросла на 8,5%

Число зарегистрированных за последнюю неделю случаев заболевания КОВИД-19 составило 279, из них 26 – среди детей (на 9,3% больше, чем на предыдущей неделе).

За последнюю неделю было зарегистрировано 257 случаев заболевания, из них 52 – среди детей. За последнюю неделю было зарегистрировано 49 случаев госпитализации, связанных с COVID-19. За ту же неделю произошло 36 госпитализаций, связанных с COVID-19. Восемьдесят восемь пациентов были госпитализированы на 80 коек. Согласно отчету, в районе занято 85% коек.

188 850 человек выздоровели, 3 877 умерли. 30 мая в области были отменены обязательный масочный режим, социальное дистанцирование и обязательный масочный режим. С 1 июля был введен режим повышенной готовности, действующий с марта 2020 года.