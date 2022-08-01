Спикер литовского Сейма не совершит поездку на Тайвань во время своего ответного визита

Спикер Сейма (парламента) Литвы Виктория Цимете-Нильсен предпочитает не форсировать парламентские отношения с Тайванем и поэтому воздержится от поездок на остров.

В этот понедельник пресс-секретарь спикера Илона Петров ответила на запрос ELTA.

Она заявила, что “в ближайшие планы главы парламента визит на Тайвань не входит”. В июле Литву посетила делегация из Тайваня во главе со спикером Законодательного Юаня (парламента) Юй Сикунем. Он встретился с Чмиле-Нильсеном и пригласил его вернуться на остров. Вильнюс был категорически против встречи Пекина.