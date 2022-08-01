 

Ученые рассказали о вреде слишком продолжительного сна

01.08.2022, 22:19, Разное
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Всего сутки без сна могут привести к снижению на 70% уровня полезных клеток, которые нейтрализуют вредные и опасные соединения в организме человека. Соответствующие данные получили японские специалисты в результате нового исследования.

Оказалось, что долгий сон также негативно сказывается на здоровье, как и недосыпание. Если спать деть и более часов в сутки, то можно столкнуться с повышенным риском развития злокачественных опухолей. Именно поэтому специалисты рекомендуют спать 7 часов в день.

Недостаток сна приводит к развитию гипертонии и сахарного диабета, возникновению лишнего веса. Стоит прислушаться к своему организму и спать достаточное количество часов, но не увлекаться.



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