Ученые рассказали о вреде слишком продолжительного сна

Всего сутки без сна могут привести к снижению на 70% уровня полезных клеток, которые нейтрализуют вредные и опасные соединения в организме человека. Соответствующие данные получили японские специалисты в результате нового исследования.

Оказалось, что долгий сон также негативно сказывается на здоровье, как и недосыпание. Если спать деть и более часов в сутки, то можно столкнуться с повышенным риском развития злокачественных опухолей. Именно поэтому специалисты рекомендуют спать 7 часов в день.

Недостаток сна приводит к развитию гипертонии и сахарного диабета, возникновению лишнего веса. Стоит прислушаться к своему организму и спать достаточное количество часов, но не увлекаться.