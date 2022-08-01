Джинсовые платья-рубашки — хит лета-2022: что еще можно успеть поносить в августе

Джинсовая одежда отлично впишется в совершенно любой гардероб, независимо от его стилистического направления. С такими нарядами можно создавать любые образы, которые только понравятся. Кроме того, это позволит всегда выглядеть стильно и эффектно. Это самый настоящий тренд 2022 года. Вот несколько модных и стильных вариантов джинсовых платьев, которые выглядят просто невероятно.

Как правильно подобрать платье-рубашку

Наряд, выполненный из денима, отлично смотрится практически с любой другой одеждой, обувью и аксессуарами.

Чтобы выглядеть красиво и привлекательно, прежде всего нужно подобрать фасон платья, которое может быть как коротким, так и длинным, как приталенным, так и свободным и пышным.

Также нужно подумать о том, какой цвет платья подходит лучше всего. Самыми популярными вариантами являются синий и темно-синий.

Платье-рубашку можно красиво сочетать вместе с восхитительными туфлями как на высоком каблуке, так и на плоском ходу, с эффектными сумками и просто невероятными украшениями.

Мини-платья и наряды до колен

Если нравится создавать красивые и эффектные образы, то тогда отлично подойдут наряды до колен вместе с яркими и цветными аксессуарами.

Например, можно надеть светло-голубое мини платье-рубашку с поясом и сочетать его вместе с зеркальными солнцезащитными очками и ярко-розовой кожаной мини-сумкой.

Также хорошо будет смотреться синее джинсовое мини платье-рубашка с длинными рукавами вместе с сиренево-синими туфлями на плоском ходу и большой сумкой с леопардовым принтом.

Чтобы создать повседневный образ, можно надеть темно-синее свободное джинсовое короткое платье-рубашку и дополнить его черной сумкой и бежевыми ботильонами на плоском ходу.

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Хорошо будет смотреться комбинация, состоящая из голубого свободного джинсового платья с мятно-зеленой кожаной сумкой, большими солнцезащитными очками, а также бежевыми босоножками на плоском ходу со шнуровкой.

Если хочется создать шикарный образ, то стоит надеть черную облегающую водолазку с длинными рукавами и сочетать ее с синим джинсовым облегающим коротким платьем-рубашкой без рукавов, черной кожаной сумкой и ботильонами длиной до середины икры.

Наряды с платьями миди и макси

Для создания непринужденного образа можно подобрать темно-синее джинсовое свободное макси-платье и дополнить его большой бежево-коричневой сумкой, круглыми серьгами, браслетами и белыми кроссовками.

Хорошо будет смотреться голубое джинсовое макси-платье вместе с коричневым кожаным ремнем, бежевыми замшевыми ботильонами на каблуках, коричневой кожаной большой сумкой.

Чтобы создать более элегантный образ, можно выбрать голубое джинсовое платье-макси с пышными рукавами и дополнить его белой кожаной сумкой и белыми высокими сапогами.

Хорошо будет смотреться синее джинсовое платье-рубашка миди с пышными рукавами вместе с золотой цепочкой, серьгами и прозрачными туфлями на высоком каблуке.