Мэр Якутска заявил о заполнении городской штрафстоянки для животных
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Более 60 лошадей сейчас находятся на «штрафстоянке», открытой недавно в Якутске, плату за содержание животных планируется повысить в разы для борьбы с «самовыгулом», сообщил глава города Евгений Григорьев.
«О лошадях. На сегодняшний день на «штрафстоянке содержатся более 60 лошадей, вывезенных из города», – рассказал градоначальник в своем Telegram.
По словам пресс-секретаря мэра Алексея Соколова, гуляющих по Якутску лошадей стали доставлять на специальную штрафстоянку, а их хозяева возмещают затраты на отлов и транспортировку.
«Хозяева должны понимать, что самовыгул в черте города – это нарушение правил благоустройства и вопросы безопасности горожан», – добавил Григорьев.
Глава города дал поручение «увеличить в разы сумму за возмещение затрат по отлову и содержанию животных, это большой и трудоемкий труд». Отмечается, что местные жители широко используют лошадей зимой в условиях сурового климата, а летом отпускают их гулять в город.
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