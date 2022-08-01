Медведев: Сейчас ситуация гораздо хуже холодной войны

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявление американского президента Джо Байдена о том, что США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, заявил: «Оно нам вообще надо?»

Медведев напомнил в Telegram о том, как «чуть больше месяца назад» указывал, что «для американцев крайне важны вопросы стратегической безопасности», которые без РФ «решить невозможно», и что США «приползут с этой темой». «Ну вот. Приползли», – сообщил он.

По словам Медведева, Байден «скрепя сердце выплюнул, что, мол, даже во времена холодной войны СССР и США обсуждали вопросы безопасности и находили компромиссы» и что «нужен новый договор об ограничении ядерных потенциалов, который заменит СНВ-3, истекающий в 2026 году».

«Все это, конечно, хорошо. Тем не менее еще раз замечу. Сейчас ситуация гораздо хуже холодной войны. Много хуже! И не мы в ней виноваты, – сообщил Медведев. – Ну и главное… Оно нам вообще надо? Мир стал другим».

Напомним, Байден по случаю открытия конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке заявил, что США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3, Москва должна продемонстрировать готовность к совместной работе.

—