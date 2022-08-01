Мнение: Иранский поток

Иранский поток

Иранские грузовые самолёты выполнили в Россию более 40 загадочных рейсов.

На фоне появления сведений о том, что Иран может предоставить России свои беспилотные летательные аппараты различных типов, стало известно о том, что иранские самолёты уже совершили в Россию более 40 загадочных рейсов, при этом, интенсивность полётов иранских грузовых самолётов за последних полтора месяца значительно увеличилась.

Согласно данным открытых источников, лишь за период с 24 мая по 31 июля, иранские грузовые самолёты, ранее уличённые в доставке беспилотников и иного вооружения в другие страны, совершили в Россию не менее 18 рейсов. Суммарно же, за период с 24 февраля по 31 июля иранские самолёты выполнили в Россию не менее 41 рейса. Характер перевозимых грузов остаётся неизвестным, однако, немногим ранее в Совете Федерации заявили о том, что иранские дроны могут оказаться весьма эффективными для поражения западной военной техники, имеющейся на вооружении Украины.

За последних несколько недель частота совершаемых Ираном рейсов в Россию значительно возросла, однако, специалисты отмечают, что говорить о том, что Иран перевозит в Россию своё вооружение крайне рано и потому западные заявления о том, что иранские дроны якобы поставляются в Россию, не имеют под собой никакого основания.

«У России имеется весьма спектр беспилотников – от разведывательных до ударных, и потому какого-либо интереса иранские беспилотники для России представлять не должны. Что касается загадочных грузоперевозок, то следует отметить, что Тегеран и Москва активно сотрудничают во многих сферах, и это могут быть самые обычные грузы, интересные как для России, так и для исламской республики»

(с) Лохматый Николаев

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Тем не менее, несмотря на рост потока данных рейсов, на фронте на 1 августа иранские боевые дроны пока не отмечены. Нет ни одного подтвержденного фото или видео. их применения.

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