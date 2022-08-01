Мнение: О готовности США пойти на переговоры с Россией

Ну вот… Ждали-ждали — и дождались же!

Из Вашингтона прилетела весточка — не весточка, а прямой запрос. Мол, созрел «Вашингтонский обком» к переговорам с изолированной, сокрушённой и со всех сторон санкционированной Россией.

Не, ну, в общем, не удивительно, учитывая то, как ловко нынешний бессменный российский президент провоцирует кризисы по всему миру, подрывая способность США гарантировать международную стабильность. Вот уже и в косовской «заварушке» нашли таки всесильную «Руку Кремля». И Китай не просто так обнаглел с Тайванем…

Короче — припекло сверхдержаву!

Америка готова оперативно перевести переговоры с Россией. Об этом говорится в заявлении президента Соединённых Штатов Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома. Ещё одним партнёром на этих переговорах может стать #Китай.

Тематика? О, самая актуальная на сегодняшний день!

Администрация #США готова обсуждать с Россией систему контроля над вооружениями, которая придет на замену истекающему в 2026 году Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). По мнению Вашингтона, «ни для одной страны, ни для всего мира нет никакой выгоды сопротивляться существенному участию в вопросах контроля над вооружениями и режимом нераспространения ядерного оружия». Ибо даже в разгар холодной войны США и #СССР работали вместе, чтобы выполнить общую обязанность по обеспечению стратегической стабильности.

Впрочем, Джо Байден выдвигает и одно «маленькое» условие для таких переговоров. Мол, #Россия должна «показать, что она готова возобновить работу по контролю над ядерными вооружениями с США». Но Москва и так демонстрирует готовность. О необходимости провести переговоры по СНВ-3 в июне заявляли в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что это важно не только для народов США и России, но и для всего мира, для глобальной безопасности. О том, что «время не ждёт» и переговоры надо начинать «уже сейчас», также заявлял посол России в США Анатолий Антонов. Вероятно, после некоторых ритуальных танцев стороны таки согласятся поговорить. Но только по этой теме.

Вот, собственно, и всё.

А вы каких переговоров ожидали?

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