Грация картошки – Личное мнение

Что-то не то происходит в последнее время с Бузовой: постоянно трётся обо что-то то передом, то задом.



Фото: Соцсети

Сначала был зелёный медведь, на который гОленька взгромоздилась и, раскинув в разные стороны ноги, на нём же и поелозила. Туда-сюда. Сюда-туда.

Теперь вот — недорогая лодка, о борт которой наша отёкшая женщина трудной судьбы отчаянно трётся под заунывную Адель.

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Трусы забиты в вялый, вислый зад. Движения неуклюжие. Топает, как дровосек, и не знает, бедная, куда деть бестолковые руки. Лицо некрасивое, но какое-то — озабоченное, что ли?

Три кило пришитой, спутанной волосни вырывают с корнем оставшиеся на черепушке волосёнки. Черепушка при этом уже немного светится.

Отчаянно изображая секс, Бузова при этом опасается свалиться за борт. Оно и понятно: походка-то — явно неровная. То ли от качки, то ли от чего-то другого.

Препротивными флуорисцентными когтями наша гОленька скребётся по своей плоской, жилистой грудной клетке.

Хотела продемонстрировать грацию кошки, а продемонстрировала грацию картошки. Хорошо хоть за борт не свалилась.

Оль, я доподлинно не знаю, что с тобой, но с этим чем-то совершенно точно пора завязывать.

Все мужики тебя из своей жизни повыкидывали. Если ещё и продюсеры выкинут, то ты даже в положении Волочковой не будешь: у той хотя бы дом есть, где ей готовят бодрящий супчик на рассоле.

Не знаю, как вам, а мне Бузову жаль. Дальше будет только хуже, если за ум не возьмётся.

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