Мнение: Оживающий автопром, глобальные проблемы с комплектующими и беспилотные «Кировцы»

1. Вопреки улюлюканию недругов и всхлипам пессимистов, российский автопром постепенно оживает. Самый тяжёлый период уже пройден. Спрос на российские автомобили начал расти, в связи с чем на АвтоВАЗе собираются на три месяца перейти с пятидневной рабочей недели на шестидневную (ссылка). Также успешно решаются технические проблемы оснащения наших автомобилей комплектующими, которые ранее поставлялись с Запада.



Вынужденно упрощённая АвтоВАЗом модель Лады Гранты (Granta Classic 2022) с середины июля получила самый востребованный компонент из тех, что ранее пришлось убрать: теперь машины будут выпускаться с кондиционерами, причём одним только кондиционером список улучшений не исчерпывается (ссылка):



Помимо опционального кондиционера, в комплектацию Granta Classic 2022 модельного года входит электроусилитель руля, передние электростеклоподъёмники, электропривод и обогрев наружных зеркал, центральный замок, аудиоподготовка с четырьмя динамиками.

Вскоре должны появятся опции с подогревом руля, сидений и лобового стекла, а также другие удобства (ссылка).

Пока что кондиционеры на Ладу ставят южнокорейские. Но свои производители в России тоже есть (ссылка). Теоретически вполне можно добиться полного импортозамещения, задел в этом направлении уже имеется.



2. Критики нашего автопрома забывают, что проблемы с поставками компонентов вообще-то затронули не только Россию.

Глава французского концерна Рено жалуется, что логистические проблемы с комплектующими в марте-апреле поразили в целом мировую автопромышленность (ссылка).

В конце концов, Россия также является важным поставщиком компонентов и материалов, без нас иностранным производителям также стало сложнее.

С мая-июня ситуация с компонентами в западном автопроме стала улучшаться, но полностью проблемы так и не были решены. А теперь европейские производители могут столкнуться с необходимостью жёсткой экономии газа и электроэнергии по требованию ЕС. Таким образом, будущее европейского автопрома по-прежнему вызывает тревогу.

3. Несмотря ни на какие санкции, внедрение передовых технологий в России продолжается своим чередом. Знаменитый петербургский «Кировский завод» собирается вскоре запустить в производство беспилотные тракторы (ссылка):

Серийный запуск тракторов с возможностью автопилотирования начнется во второй половине следующего года, сейчас опытный образец проходит испытания, в этом году планируется выпуск первой партии из 50 машин. Об этом в среду сообщил генеральный директор ПАО «Кировский завод» Сергей Серебряков.

«Сегодня трактор находится на Северо-Западной машиноиспытательной станции в Ленобласти, испытания проходят достаточно успешно, и в этом году планируется запуск первой партии из 50 машин. Предсерийная партия, отправится во все поля России на широкий спектр испытаний. Если все пройдет успешно, то серийное производство начнем во второй половине 2023 года», – сказал он.

По словам Серебрякова, выглядеть беспилотный трактор будет точно также, как и те, что уже производятся на заводе. Основным отличием станет внедрение новых систем и агрегатов, которые позволяют интеллектуальной системе работать без человека или с его минимальным участием на определенных операциях.

Разница в цене пока составляет около 1 млн рублей, но как отмечает директор «Кировского завода», она окупает себя полностью, машина позволит сэкономить топливо и дает более высокую производительность. Сейчас тракторы, которые уже выпускаются на заводе, в среднем стоят от 15-17 млн. рублей.

После 1992 года производство тракторов в России упало в десятки раз. Однако и эффективность современных тракторов также выросла в десятки раз. Они мощнее, экономичнее и гораздо реже требуют ремонта. Также при хорошей организации работ трактора и комбайны можно не закупать для каждого колхоза, а перевозить с места на место – туда, где они сейчас нужны.

Если трактора станут ещё и беспилотными, советские мечты о высокоавтоматизированном сельском хозяйстве, почти не требующем участия человека, – как в книге «Незнайка в Солнечном городе», – из сказки превратятся в реальность.

PS. Возможно, вы заметили, что сегодня у меня в блоге новостей несколько больше, чем обычно. Я и сам удивляюсь, сколько всего происходит в мире. В интересное время мы живём!