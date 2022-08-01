 

Ростуризм назвал челябинский автомобильный маршрут одним из девяти самых посещаемых в России

01.08.2022, 20:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Это ведомство опубликовало несколько рекомендаций для автопутешественников.
“Альпийские луга на Южном Урале. Челябинск и Миасс на острове Веры. Златоуст. Сатка. Увильды”. Подробности маршрута рассказал Ростуризм во “ВКонтакте”. По данным ведомства, он займет 4 дня и преодолеет 499 км. Ростуризм предлагает посмотреть множество мест.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.08.21 / Ирина Горбачева вышла замуж за Антона Савлепова

13.07.21 / Юлия Меньшова опубликовала последнее интервью с Владимиром Меньшовым: “Пора уходить”

05.07.22 / Скандалы: В российских секс-шопах начались проблемы с вибромоторчиками

12.11.20 / Мнение: Пять главных загадок Второй карабахской войны

03.04.21 / Мнение: Кудрин опять посчитал бюджетников

24.06.22 / Боялся близости с Орбакайте, скрывал любовниц и ни разу не женился: как живет холостяк Мамаев

10.02.22 / Мнение: Су-30 обогнал F-15 по продажам

09.07.20 / Скандалы: Суд не поддержал «Прогресс»

19.06.21 / Широкие бедра и шорты сочетаются легко: правила выбора моделей и комбинирования

09.07.22 / Какая обувь сочетается с модными брюками клеш

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика