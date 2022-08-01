Ростуризм назвал челябинский автомобильный маршрут одним из девяти самых посещаемых в России

Это ведомство опубликовало несколько рекомендаций для автопутешественников.

“Альпийские луга на Южном Урале. Челябинск и Миасс на острове Веры. Златоуст. Сатка. Увильды”. Подробности маршрута рассказал Ростуризм во “ВКонтакте”. По данным ведомства, он займет 4 дня и преодолеет 499 км. Ростуризм предлагает посмотреть множество мест.