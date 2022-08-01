 

Пермь отменяет показ голливудских фильмов

01.08.2022, 20:58, Разное
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Сеть “Синема Парк”, в которую входят кинотеатры “Формула Кино”, отменила услугу предпремьерного показа. В рамках услуги предполагалось показывать зарубежные фильмы российских студий, а также отечественные фильмы. Также в рамках услуги “предсеанс” предполагался показ фильмов в кинотеатрах Перми.
ТАСС сообщает, что отменены показы зарубежных фильмов российских студий в видеоформате в паре с отечественными фильмами. Все билеты, купленные на эти сеансы, были возвращены. Алексей Васясин является генеральным директором сети. Он заявил, что совет директоров компании не одобрял парные показы. Правообладатели могли пострадать от “предсеансового обслуживания”. Васясин отметил, что первоначальная цель инициативы – привлечь внимание к проблеме в секторе кинопроката – теперь достигнута. Владельцы этой сети теперь ждут ответных мер со стороны Министерства культуры.



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