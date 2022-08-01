 

Продолжаются поиски пожилой пенсионерки, потерявшейся в лесу под Курганом

01.08.2022, 20:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Продолжаются поиски 80-летней женщины, которая 1 августа ушла из дома в Кургане и до сих пор не вернулась. Информация о поиске размещена в “LizaAlert Курганская область” в социальной сети “ВКонтакте”.
“Пропала Зинаида Тенентьевна Горлубцова (Екимова), 80 лет (1941 года рождения). СНТ “Икар”, Кетовский район. Приметы личности: Рост 162 см; нормального телосложения; волосы бордовые, глаза карие.

В сообщении указано, что из одежды – красно-коричневый халат и черное платье с черными полумасками. Как рассказали корреспонденту “URA.RU” в пресс-службе, в настоящее время ведется поиск добровольцев. Поисковая группа готовится к прибытию волонтеров на место. По данным пресс-службы Управления МВД РФ по Курганской области, также заявили, что родственники пострадавшего обратились в полицию. Жителей Кургана приглашают оказать помощь в поисках пожилой женщины. Обращаться можно по следующим телефонам:



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.08.20 / Лукашенко пригласит румынских советников для разрешения текущей ситуации

23.06.21 / Итальянец в России: ресторатор Уиллиам Ламберти о любимых местах в Москве

17.02.22 / Королева Елизавета II рассказала об ухудшении здоровья

27.06.22 / «Горскую» застроят торгово-развлекательными комплексами под прикрытием «развития парусного спорта»

22.07.22 / Целятся в Россию, но попадают в Южную Азию — обозреватель SCMP рассказал, как западные санкции угрожают выживанию бедных стран

07.09.21 / Пищевая сода и английская соль вернут волосам объем: способы использования

15.01.22 / На тихоокеанском дне произошло извержение вулкана

17.11.21 / Черная мини-юбка в тренде. Актуальные образы с данным элементом гардероба

24.07.22 / В Сочи во время дождя потоки уничтожили более 50 автомобилей

31.01.22 / Мария Миронова рассказала о своих поздних родах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика