Продолжаются поиски пожилой пенсионерки, потерявшейся в лесу под Курганом

Продолжаются поиски 80-летней женщины, которая 1 августа ушла из дома в Кургане и до сих пор не вернулась. Информация о поиске размещена в “LizaAlert Курганская область” в социальной сети “ВКонтакте”.

“Пропала Зинаида Тенентьевна Горлубцова (Екимова), 80 лет (1941 года рождения). СНТ “Икар”, Кетовский район. Приметы личности: Рост 162 см; нормального телосложения; волосы бордовые, глаза карие.

В сообщении указано, что из одежды – красно-коричневый халат и черное платье с черными полумасками. Как рассказали корреспонденту “URA.RU” в пресс-службе, в настоящее время ведется поиск добровольцев. Поисковая группа готовится к прибытию волонтеров на место. По данным пресс-службы Управления МВД РФ по Курганской области, также заявили, что родственники пострадавшего обратились в полицию. Жителей Кургана приглашают оказать помощь в поисках пожилой женщины. Обращаться можно по следующим телефонам: