 

Эксперты выяснили, как мозг воспринимает оскорбления

01.08.2022, 20:55, Разное
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Специалисты опубликовали в журнале Frontiers in Communication новое исследование, согласно которому мозг воспринимает оскорбления в адрес человека, как пощечину. Оказалось, на негативные высказывания вызывают большую активность, чем комплименты и слова благодарности.

Ученые привлекли к эксперименту 79 женщин. Добровольцы читали записки, которые якобы им написали мужчины. Среди них были и нейтральные высказывания, и комплименты, и оскорбления. Активность мозга фиксировали с помощью сенсоров и электроэнцефалографии.

Результаты исследования продемонстрировали, что головной мозг человека воспринимает оскорбления так же, как и последствия от легкой пощечины.



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