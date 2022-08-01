Эксперты выяснили, как мозг воспринимает оскорбления

Специалисты опубликовали в журнале Frontiers in Communication новое исследование, согласно которому мозг воспринимает оскорбления в адрес человека, как пощечину. Оказалось, на негативные высказывания вызывают большую активность, чем комплименты и слова благодарности.

Ученые привлекли к эксперименту 79 женщин. Добровольцы читали записки, которые якобы им написали мужчины. Среди них были и нейтральные высказывания, и комплименты, и оскорбления. Активность мозга фиксировали с помощью сенсоров и электроэнцефалографии.

Результаты исследования продемонстрировали, что головной мозг человека воспринимает оскорбления так же, как и последствия от легкой пощечины.