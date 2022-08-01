 

Робота-собаку научили ходить всего за час

01.08.2022, 20:55, Разное
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Новый робот-собака научился ходить всего за час. В процессе разработки эксперты вдохновились тем, как этот процесс происходит у детенышей настоящих собак. Устройство оказалось более смышленым.

Была разработана специальная система, которая проводила постоянный мониторинг параметров поступающих с сенсоров стоп робота. Она сравнивала показатели с теми, которые заложили в модели спинного мозга.

Это позволило роботу постоянно сравнивать данные, делать ошибки и корректировать работу своих конечностей. В результате устройство научилось ходить всего за час, изменяя скорость и длину шага при падениях, или когда машина спотыкалась



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