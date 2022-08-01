Мнение: Письмо: “Через разговоры страх уйдет”

Письма рапанов смешней и ошибки в них очевидней.

Письма рыб зато интересней и сложней.

Все хочу на вторые перейти, но вы рыб плохо разбираете и поэтому я снова возвращаюсь к рапанам.

Тем более они смешней, а смех продляет жизнь.

В этом письме вот не рапан и поэтому ничего смешного нет, но поучительного много.

simone_salome

Дорогая Эволюция,

пишу Вам по поводу новых отношений и планирования ребенка (одностороннее).

Читаю Ваш блог около 4х лет. Прошлое письмо тут: https://evo-lutio.livejournal.com/1301893.html

С мужчиной мы вместе 9 месяцев. Живем в Европе. Он, британец А, 38 лет, работает в продюсерской сфере. Получает для нашего города немного больше среднего. Снимает в центре однокомнатную, на данный момент покупает квартиру. Из богатой семьи. А. рассказывал, что долго не был в отношениях, самые долгие за всю его жизнь длились пол года. Остальное – это аферы и one night stands.

А. любит ходить на парти, концерты. Любит выпить. Играет в теннис, ходит в качалку. Любит отдыхать и любит спорт.

(В описании героя есть баги? Да, нет, обоснуйте)

Я, 37 лет, работаю в фильм индустрии оператором и монтажером. Из бедной семьи. Снимаю 2х комнатную в центре. Работаю по контракту на 2/3 ставки, параллельно фриланс. Зарабатываю меньше А. Но в этом году в первые в жизни у меня получилось отложить несколько миллионов рублей. Думаю инвестировать в недвижимость, но нужно будет ознакомится с тем, как это делать.

(В описании себя есть баги? Да, нет, обоснуйте)

С А. легко! Он меня вдохновляет, дает мне ощущение, что меня в отношениях видят, принимают и ценят. Я его люблю, кажется. За 9 месяцев не ругались.

(Это описание СЗ героя. Как тут с границами? Обращаю ваше внимание, потому что во всех письмах примерно такая очередность, просто в письмах рапанов все это – каша, а нерапаны конструктивней)

Мои самые длинные отношения до этого длились 10 лет. Последние отношения длились 1.5 года, закончились пару лет назад.

(Это о любовной ОЗ автора. Анализируйте, я вам просто перечисляю очередность. А вы еще напишете, если понимаете, о чем говорит каждый такой раздел в письмах)

Бюджет 50/50 или 40/60, он больше приглашает. Живем раздельно. На той неделе А. предложил съехаться. Возможно, он и я оставим наши квартиры, сдадим квартирантам и возьмем квартиру в аренду на двоих. Параллельно его и моя покупки квартир. Как он решит.

Он много путешествует по работе, уезжает раз в месяц на неделю. Я путешествую в связи с работой меньше. Видимся 1 или 2 раза в неделю, или он берет меня с собой в командировки, или он летит со мной. В последний месяц у меня был заказ для выставки в Венеции. А. поехал со мной на 10 дней. Пригласила его за счет рабочего бюджета. Бюджет на проект хороший, мы жили в дорогом Палаццо. А. работал удаленно, я днем на сьемках. Вечер и ночь вместе, или на ужинах с film crew.

(Это о динамике отношений на сегодняшний момент. Что тут?)

Проблема в перспективах на ближайшие 2 года. Мне 37 лет, я хочу ребенка, хочу с ним, попробовать через пол года или год. Понять, совместимы ли мы биологически, получится ли?

(Хотеть пробовать забеременеть и планировать это можно только с мужчиной, который это предложил или предложил брак. В остальных случаях можно пробовать только тайно, скрывая свой мотив от мужчины. У автора же получается, что она за себя решила и ждет, что мужчина это ее решение примет. Это штурманство. Кто объяснит, каким образом должна формулировать свое желание автор, чтобы это не было штурманством, но не было и сливом своих интересов, в данном случае желаемого материнства? Причем разделите еще формулировку в письме и формулировку в разговорах с мужчинах, есть различие. Хорошо, если вы и различие тоже сформулируете и скажете, на что влияет формулировка в письме и на что влияет формулировка в диалоге с мужчиной)

Был разговор в феврале этого года, когда отношения только-только стали эксклюзивными.

А.: Я не игрок, не буду искать других. Ты мне нравишься, хочу, чтобы у нас было серьезно, по-настоящему.

Я.: Давай, я хотела бы детей, как ты на это смотришь?

А.: Теоретически я не против.

Смотрит на меня.

А.: Это правильный ответ? Я прошел твой тест?

Его согласие я поняла для себя немного позитивнее, чем то, что он на самом деле имел ввиду.

(Здесь видно ее Штурмана и в опережении событий и в небрежной формулировке и в том, как она восприняла его ответ и его вопрос про прохождение теста. Опишите, что не так и как было бы верно)

После того, месяцы спустя, на прошлой неделе сказал, что сейчас у него замечательная фаза, классый период отношений, они легкие, я его лучший друг и он хотел бы сперва насладиться этим всем, встречается с друзьями, наслаждается жизнью, обременений никаких не хочет. (Возможно – это его реакция на мой комментарий, когда мы гуляли, и нам на встречу шла пара с детьми – двойняшками. Я сказала, что было бы здорово иметь двух детей! Еще лучше сразу родить двух.)

(Мужчина не глухой и не слепой и не дурак, он в курсе, что автору не терпится начать рожать. А здесь вдруг выяснилось, что ей и одного мало, она хочет побыстрей навесить на него двух детишек подряд. Автор в целом имеет неплохие границы, но от тиканья часиков ее только формирующиеся границы летят и Штурман вырастает в полный рост)

Вчера мы лежали в постели…

A.: Хочу тебя в постели каждый день. Хочу засыпать и просыпаться с тобой.

Я.: Тогда нам следует съехаться. Я бы за)

A.: Да, надо смотреть квартиры.

Я.: Ты на днях сказал, что не планируешь детей, ты это серьезно имел ввиду?

A.: Я не знаю. Слушай, теоретически я не против. Но кажется, что мы перепрыгиваем несколько ступеней. У нас много общих интересов. Мы могли бы сперва просто наслаждаться отношениями. В мире много открытий для нас, интересных проектов. Давай поживем в другой стане например. Дети меняют абсолютно все. Это огромный поворот. У нас никогда уже не будет такой жизни, как сейчас.

Я.: Когда мы сошлись у тебя было другое мнение, или я не так поняла?

A.: Нет, я в теории не против. Я просто не знаю. Мне и так хорошо. Я бы хотел посмотреть, как у нас получится жить вместе. Ты познакомишься со всеми моими друзьями, ты еще не всех знаешь, поедем к моим родителям. Хочется проверить, как будут развиваться наши отношения. А потом, года через два можно будет вернуться к вопросу о детях.

Я.: Жаль, что тебе нужно что-то проверять, потому что для меня наши отношения очень понятны. Я буду рада прожить с тобой как можно дольше. Хочу быть с тобой семьей, иметь летний домик у озера, ребенка, собаку. Вот это все. Но если ты не готов, мне надо подумать, что это означает для меня.

A.: Ты хочешь закончить отношения?

Я.: Не знаю, не хочу. Но не знаю, что мне делать.

A.: Я очень боюсь, что ты уйдешь от меня. Мне с тобой очень хорошо.

Я.: Если ты видишь свою жизнь по-другому, то это замечательно. У тебя куча работы, международные проекты, много ответственности. Сейчас ты хочешь наслаждаться жизнью, хочешь тусить – делай именно это. Это твоя жизнь. Не надо компромиссов и соглашаться на что то, что сделает тебя возможно несчастным. Я хочу другого, хочу ответственности, хочу создавать жизнь вместе с тобой. В связи с годами я не смогу ждать долго.

A.: У тебя есть время еще до 40 лет.

Я.: Так много времени нет.

A.: Но если я сейчас не соглашусь сейчас на детей, то ты бросишь меня.. это так?

Я.: Это самое последнее, что я хочу. Давай будем честными. Если хочешь, давай я рожу для себя, сама его буду воспитывать. Претензий и ожиданий к тебе никаких.

Последняя фраза его сильно обидела.

A.: Звучит, что ты меня используешь, хочешь мою сперму.

Я.: Этим я хочу снять ответственность с тебя. Я все организую сама. Ты не должен быть ответственным за меня и ребенка.

A.: Я или соглашаюсь и значит мы растим вместе, либо, или я отказываюсь принимать участие в зачатие. Никаких полу путей. Очень боюсь тебя потерять. Кажется, я люблю тебя.

Наверное, мне просто нужно привыкнуть к мысли, что мы начнем планировать ребенка уже скоро. Давай пожалуйста продолжать говорить об этом, может через разговоры мой страх уйдет.

(Парень тоже не промах, судя по тому как он строит диалог. Автор тоже старается как может вписать в границы Штурмана и кое-где у нее даже получается. Опишите красивые ходы того и другого подробней. И ошибки автора тоже опишите, только учтите, конкретно в этом диалоге их почти нет)

…….

Что он имеет ввиду под «продолжать поговорить» не знаю. Сейчас я на работе, он тоже. Завтра придет ко мне. Не знаю, как поступить.

Он все правильно говорит… Если бы мне было 30, было бы еще время. В 37 маневров мало.. Получается мое представление о совместной жизни и рождении ребенка его напрягают.

Я нажимаю на него сильно, весь разговор звучит как ультиматум. Это кажется ужасным. От этого чувство противное. Я в общем готова к любому исходу событий. Главное бы прекратить мучить его разговорами о будущем и детях.

(Здесь у нее нормальная рефлексия и нормальная самооценка)

Еще мы пару месяцев назад перестали предохраняться. Была его идея, т.к. это помогает ему в сексе. По идее вчера был 13 день после месячных. По подсчетам я не должна забеременеть. Утром на всякий случай мерила температуру, 36.6. В этот день мы переспали. Но теперь, после вчерашнего разговора у меня начинается паника. А что если я нечаянно забеременею? Я его подставлю. Ситуация будет совсем патовая. Против его согласия ничего делать не хочу…

(Они перестали предохраняться, именно таким путем и появляются дети. Не тогда, когда пара садится за стол переговоров. То есть автору, по сути, ничего не нужно делать, нужно просто жить с мужчиной, который не предохраняется с ней. Никаких “подставлю его” в случае беременности тут быть не может. Его страхи и сомнения – это его дело и они достаточно нормальны, боятся и сомневаются иногда даже самые любящие мужчины. Герой тут кстати вполне любящий, СЗ автора не маленькая. И теперь вопрос вам. В чем проблема автора, каков ее запрос и какое решение проблемы?)

Спасибо за ваше время!

С уважением

С.