Наклейки с буквами и разноцветный металлик: главные осенние тренды маникюра 2022

Красота ногтей – это не только аккуратный ухоженный вид. Это еще и элегантный дизайн, соответствующий последним модным трендам. Чтобы быть неотразимой, нужно уже сейчас интересоваться вариантами нейл-арта, которые будут актуальны грядущей осенью.

Черный френч

Френч – это то, что никогда не устареет и не утратит актуальность. Но иногда хочется отойти от строгих классических канонов и попробовать что-то новенькое. Неделя моды в Нью-Йорке определила новый осенний тренд – французский маникюр с выразительным черным акцентом. Такое оформление ногтей по-прежнему остается элегантным и нежным, но в то же время подчеркивает женскую силу.

Буквы

Дизайнеры модного дома “Гуччи” предлагают женщинам при помощи маникюра со стилизованными буквами. При помощи стилизованных стикеров для ногтей можно отдать дань любимому бренду, передать свои чувства и настроение, рассказать о своих убеждениях и так далее.

Нюд

Нью-Йоркская неделя моды задала уверенный тренд на нюдовые оттенки. Этой осенью будут в моде все оттенки бежевого и розового, максимально приближенные к телесному цвету. Это универсальность и роскошь в одном флаконе.

Нежно-фиолетовый

Институт цвета “Пантон” выбрал нежно-фиолетовый цвет цветом года. То есть, он будет актуален во все сезоны, включая осень. Нежно-фиолетовый маникюр удачно разбавит осеннюю серость. Он отлично впишется как в классический, так и в молодежный образ.

Металлик

Наверное, нет такого лака, который сохранял бы популярность так долго, как металлик. Искрящийся блеск и мягкие переливы отлично впишутся в осенний образ. Мерцающие ноготки придадут легкости и изящности тяжелому осеннему образу.

Синий

Если нежно-фиолетовый выбран оттенком года, то насыщенный синий стал базовым осенним оттенком. Это идеальное решение для яркого женского образа, так как данный цвет обладает мощной энергетикой. Стоит отметить, что синий лак будет хорош как в полном перекрытии, так и в качестве яркого акцента на нюдовом фоне.

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Осенние оттенки

Если вы не можете определиться, какой маникюр сделать, следует остановить выбор на сезонных оттенках. Так, для осени просто идеально подходит красно-коричневая гамма, которая ассоциируется с опавшей листвой. Можно выбрать какой-то один цвет или покрасить ногти разными оттенками по принципу градиента.

Стразы

Объемный декор на ногтях снова в моде. Так, этой осенью. стилисты рекомендуют украшать ногти стразами. Причем это может быть как единичный камешек, так и полное заполнение.