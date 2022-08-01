 

Наклейки с буквами и разноцветный металлик: главные осенние тренды маникюра 2022

01.08.2022, 20:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Красота ногтей – это не только аккуратный ухоженный вид. Это еще и элегантный дизайн, соответствующий последним модным трендам. Чтобы быть неотразимой, нужно уже сейчас интересоваться вариантами нейл-арта, которые будут актуальны грядущей осенью.

Черный френч

Френч – это то, что никогда не устареет и не утратит актуальность. Но иногда хочется отойти от строгих классических канонов и попробовать что-то новенькое. Неделя моды в Нью-Йорке определила новый осенний тренд – французский маникюр с выразительным черным акцентом. Такое оформление ногтей по-прежнему остается элегантным и нежным, но в то же время подчеркивает женскую силу.

Буквы

Дизайнеры модного дома “Гуччи” предлагают женщинам при помощи маникюра со стилизованными буквами. При помощи стилизованных стикеров для ногтей можно отдать дань любимому бренду, передать свои чувства и настроение, рассказать о своих убеждениях и так далее.

Нюд

Нью-Йоркская неделя моды задала уверенный тренд на нюдовые оттенки. Этой осенью будут в моде все оттенки бежевого и розового, максимально приближенные к телесному цвету. Это универсальность и роскошь в одном флаконе.

Нежно-фиолетовый

Институт цвета “Пантон” выбрал нежно-фиолетовый цвет цветом года. То есть, он будет актуален во все сезоны, включая осень. Нежно-фиолетовый маникюр удачно разбавит осеннюю серость. Он отлично впишется как в классический, так и в молодежный образ.

Металлик

Наверное, нет такого лака, который сохранял бы популярность так долго, как металлик. Искрящийся блеск и мягкие переливы отлично впишутся в осенний образ. Мерцающие ноготки придадут легкости и изящности тяжелому осеннему образу.

Синий

Если нежно-фиолетовый выбран оттенком года, то насыщенный синий стал базовым осенним оттенком. Это идеальное решение для яркого женского образа, так как данный цвет обладает мощной энергетикой. Стоит отметить, что синий лак будет хорош как в полном перекрытии, так и в качестве яркого акцента на нюдовом фоне.

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)
Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника
Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Осенние оттенки

Если вы не можете определиться, какой маникюр сделать, следует остановить выбор на сезонных оттенках. Так, для осени просто идеально подходит красно-коричневая гамма, которая ассоциируется с опавшей листвой. Можно выбрать какой-то один цвет или покрасить ногти разными оттенками по принципу градиента.

Стразы

Объемный декор на ногтях снова в моде. Так, этой осенью. стилисты рекомендуют украшать ногти стразами. Причем это может быть как единичный камешек, так и полное заполнение.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06.21 / Летом очень популярны юбки макси: несколько простых, но очень стильных сочетаний

10.07.22 / Собянин: Городские службы делают все необходимое для устранения последствий урагана

05.03.22 / Взмолившийся о пощаде Зеленский устроил политическую показуху: гримасничал и облизывался

09.08.21 / Норвежские олимпийцы отдадут свои призовые пенсионерам

11.01.22 / Мнение: Использовать “бородачей” против других “бородачей”

07.11.20 / Самые именитые призраки Санкт-Петербурга

13.08.20 / Мнение: Стал понятен «хитрый план Путина» в Белоруссии

09.12.21 / Скрыла беременность, вошла в топ самых сексуальных: что известно о молодой мачехе дочери Юлии Началовой

23.05.22 / Мнение: Мда, неожиданно…

15.01.22 / Мнение: Спутник в Сан-Марино, тотальная вакцинация в Европе и причастность США к началу коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика