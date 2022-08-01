Скандалы: Танки и пушки уже в дефиците

У Запада нет столько оружия, сколько нужно Украине

Западная военная промышленность уже давно не производит вооружений «про запас», а потому дальнейшие поставки оружия Украине ослабят обороноспособность самих поставщиков. Влиятельное чешское издание Seznam Zpravy публикует интереснейший редакционный аналитический материал, посвященный ситуации с поставками западных вооружений в Украину. Как известно, по этому поводу идет много споров: одни эксперты считают, что тем самым Запад надеется победить Россию чужими руками, другие – что ни о какой победе речи быть не может.

И вот почему:

«Киев утверждает, что победит Россию, если получит больше вооружения.

Запад со своей стороны все глубже и глубже залезает в свои резервы, но они далеко не покрывают спрос.

Почему бы просто не сделать оружие? А потому что это заняло бы слишком много времени.

По неофициальным данным, у крупнейшего поставщика оружия в Украину США заканчиваются запасы.

Киев требует тяжелых вооружений. Но Штаты прекратили их производство, потому что они им ни для чего не нужны.

Показателен недавний американский контракт с Польшей на закупку 250 танков — поставка будет завершена не раньше 2026 года.

У Украины столько времени нет.

То же самое и с другим тяжелым вооружением: подавляющее большинство компаний начинают производить его только тогда, когда его кто-то заказывает.

Украина заявляет, что ей нужны тысячи тяжелых вооружений, чтобы «положить конец боевым действиям».

По словам Киева для прекращения конфликта им необходимо 300 реактивных систем залпового огня РСЗО, 500 танков, 2000 единиц бронетехники и 1000 беспилотников.

Однако в последнее время в Украину поступило мизерное количество тяжелой техники.

Иными словами, призыв остается в значительной степени без внимания.

И, скорее всего, останется надолго.

Промышленность больше не производит то оружие, которое нужно Украине

В то же время, крупнейший поставщик оружия в лице США уже высказывает опасения, что если спецоперация продлится еще несколько месяцев или даже дольше, продолжение поставок оружия Украине может ухудшить собственную боевую готовность США.

После двух десятилетий поддержки военных миссий оборонная промышленность США прекратила массовое производство оружия.

Это может показаться странным на первый взгляд.

Если кому-то и должно хватать всех возможных вооружений, так это США. Вашингтон тратит больше всего денег на оборонный бюджет среди всех стран мира.

У кого еще должно быть достаточно оружия?

Но проблема в том, что наличие достаточного количества оружия не обязательно означает наличие процветающей оборонной промышленности, производящей множество танков или ракетных установок.

На самом деле может быть совсем наоборот.

У США, несомненно, достаточно тяжелого вооружения для себя. И поставки в Украину пока показывают, что американцы могут «пожертвовать» определенной их частью.

Именно потому, что их у них достаточно, но поддерживать массовое производство им было незачем.

Прошли те времена, когда заводы выпускали танки

По поводу производства танков, например, никого не удивит, что наибольшего размаха оно достигло во время Второй мировой войны.

Но изменение приоритетов наряду с более высокими технологическими стандартами сейчас снизило изготовление танков.

Даже во время холодной войны страна производила 30 Абрамсов в месяц.

Но уже в 2016 году завод Abrams выпускал или модернизировал только один танк в месяц.

А немецкая оружейная компания в настоящее время производит два новых танка Леопард в месяц.

Запад производит танки только тогда, когда их кто-то заказывает.

Есть пример французского танка Леклерк — линия уже полностью закрыта, с возможным её повторным открытием при наличии заказа.

Аналогично и с другим тяжелым вооружением — подавляющее большинство компаний начинают производство только под заказ.

Даже если оставить в стороне проблемы с обучением украинских солдат западной технике, оружие начнет производиться только после заключения контрактов.

Это означало бы, что Украине придется ждать их выполнения годами.

Это было наглядно продемонстрировано на примере поставок польских самоходных гаубиц Krab.

Производственная мощность фабрики составляет от 20 до 30 штук в год, что указывает на то, что выполнение всего контракта может занять до двух лет.

Никто сейчас не производит оружие «на склад»

Производство вооружения всегда заказное.

Вообще, каждая компания может ускорить производство тяжелого вооружения. Но для этого спрос должен сначала резко возрасти.

Другими словами, компания должна иметь гарантию того, что будет целесообразно инвестировать в набор новых сотрудников и запуск дополнительных линий, и что ей не придется снова аннулировать линии после завершения одного более крупного контракта.

Поэтому экономически выгоднее сохранить существующие малые мощности и растянуть производство оружия по контракту на более длительный период времени.

После окончания «холодной войны» европейская оборонная промышленность приспособилась к ситуации, когда она выпускает небольшие партии.

В связи со спецоперацией в Украине возможно ожидать ускорения производства.

Однако трудно ожидать, что новые контракты заставят производителей тяжелого вооружения многократно увеличить свои производственные мощности за короткий промежуток времени, потому что кроме Украины, никто так не спешит вооружаться.

Результатом всего этого является то, что Украина не может просто купить, скажем, несколько сотен танков или ракетных установок по стандартному контракту.

Ей остаётся только надеяться, что кто-то либо подарит их ей, либо продаст из собственных запасов.

Но и они ограничены, возможно, опасением, что поставка не только ослабит собственную обороноспособность, но и спровоцирует Россию, чем еще больше накалит обстановку.»

Оригинал материала: “Новые Известия”