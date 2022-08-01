 

Пушилин: Войска ДНР закрепились в поселке Пески под Донецком

01.08.2022, 20:30, Новости дня
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Подразделения Донецкой народной республики (ДНР) закрепились в населенном пункте Пески, сообщил глава республики Денис Пушилин.

Он отметил, что оттуда все восемь лет украинская артиллерия обстреливала районы Донецка, передает Telegram-канал «Царьград ТВ».

В четверг в ДНР заявили, что союзные силы РФ и республик Донбасса продвинулись севернее Авдеевки на 1,5 км.

Напомним, город, оккупированный украинскими войсками, был превращен в один из их главных укрепрайонов. Со стороны Авдеевки украинские силовики ведут огонь по Донецку, Ясиноватой, Макеевке и окрестностям, включая ключевые транспортные артерии. Как сообщал Басурин, закрепившаяся в Авдеевке группировка ВСУ взята в полукольцо («авдеевский галстук»).

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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