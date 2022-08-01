 

В Австрии назвали успехом накопленные две трети от необходимого для зимы объема газа

01.08.2022, 20:30, Новости дня
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Из необходимых к зиме 76 тераватт-часов газа Австрия уже накопила 50, нужно заполнить 80% газохранилища, сообщил канцлер страны Карл Нехаммер.

«Из необходимых 76 тераватт-часов мы уже накопили более 50 тераватт-часов. Это определенно успех, особенно если подумать о том, что в марте мы начали с 15 тераватт-часов накопленного газа», – цитирует РИА «Новости» Нехаммера.

Он сообщил, что в месяцы активного пользования энергией Австрии необходимо 10–11 тераватт-часов газа, а в летние месяцы – от 4,6 до 5 тераватт-часов.

«Это означает, что мы можем накапливать и далее, можем диверсифицировать», – заключил канцлер.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил о невозможности ввести эмбарго в отношении российского газа, так как это грозит крахом промышленности и безработицей.

До этого СМИ сообщали, что в преддверии начала отопительного сезона в Австрии складывается сложная ситуация в сфере образования из-за необходимости экономии энергии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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