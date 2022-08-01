СК задержал инспектора МЧС по делу о пожаре в хостеле Москвы

Следователи задержали пожарного инспектора Романа Сабельникова по делу о пожаре в хостеле на юге Москвы, где погибли восемь человек, СК требует ему меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе Пресненского районного суда.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Романа Сабельникова. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного по ст. 285 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»)», – приводит сообщение суда ТАСС. Инспектору грозит до 10 лет лишения свободы.

Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что следствие считает, что инспектор, выявив грубые нарушения требований пожарной безопасности, необоснованно вынес лишь предупреждение владельцам хостела и установил длительный срок выполнения предписания, а также не обратил внимание еще на некоторые нарушения.

Ранее суд отправил в СИЗО на время следствия учредителя хостела на юге Москвы.

До этого в СК заявили о попытках помешать следствию владельцев сгоревшего хостела в Москве.

Напомним, пожар в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве произошел в ночь на пятницу. По предварительным данным, погибли трое россиян и пятеро выходцев из стран Средней Азии. Причиной гибели людей стали решетки на окнах. Хостел располагается на первом этаже жилого дома, общая площадь его помещений 650 кв. метров. Все погибшие находились в одной комнате, где был очаг пожара: они пытались его потушить, но погибли от отравления продуктами горения.

По данным МЧС, последняя проверка на соответствие требованиям пожарной безопасности проводилась в хостеле в июне этого года, в результате было выявлено семь нарушений, руководству хостела было объявлено предостережение.

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