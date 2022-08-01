Мнение: Прилёт

США проинформировали американских союзников о том, что Нэнси Пелоси посетит Тайвань с делегацией из 20 человек. В число проинформированных стран вошли страны Азии, Европы и Океании.

Также сообщается, что американские истребители будут сопровождать самолет Нэнси Пелоси в Тайбэй.

Пожалуй, теперь начинается самое интересное. Фактически, США включились в предвыборную гонку в Китае, ставя под сомнение позиции Си Цзиньпина.

Товарищ Си два года шел к серьезному и крайне важному шагу – слому созданной еще Дэнсяопином системе власти и управления Китаем после событий 1989 года. В числе прочего эта система предусматривала сменяемость высшего руководства – два срока и не более.

Си Цзиньпин пытается сломать эту систему, и, конечно, далеко не всем внутри китайской верхушки это нравится. И теперь США ставят его перед фактом: войти в конфликт на крайне невыгодных условиях или отказаться от конфликта, потеряв лицо.

Хорошее решение – это то, которое принимается в самый нужный момент. Ни раньше и ни позже.

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