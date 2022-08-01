Специалисты “Мосприроды” назвали испанских слизней безопасными для людей
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Испанские слизни питаются овощами, фруктами и сельскохозяйственными продуктами. Эксперты предположили, что моллюсков завезли в Москву в качестве домашних питомцев или с плодами.
Специалисты “Мосприроды” призвали не опасаться увеличения популяции слизней, поскольку климат столицы для них не подходит. В холодное время их количество сократится естественным образом, сообщает “Мослента”.
Для природных территорий испанские слизни тоже опасности не представляют. Они не употребляют в пищи растения, содержащие фитонциды и другие защитные вещества.
В слизи моллюска могут содержаться паразиты, поэтому москвичам посоветовали не брать их голыми руками.
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