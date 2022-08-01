 

Копейск: Сотрудник Государственной пенитенциарной службы спрятал телефон для заключенного в носках

01.08.2022, 19:35, Разное
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В Копейске возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника исправительной колонии №6 в Челябинской области за получение взятки.
Источник “URA.RU” рассказал, что он брал в колонии деньги на покупку запрещенных предметов и прятал их под носками. Преступление было раскрыто сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД по Челябинской области совместно с оперативным отделом колонии.

Выяснилось, что сотрудник федеральной колонии для преступников передал ему деньги для того, чтобы он пронес на свою территорию мобильный телефон, наушники и плеер. По данным источника, подозреваемый был взят под стражу 30 июля в рамках ОРМ.” Сотрудники полиции выявили еще одно аналогичное преступление в челябинском СИЗО-1.

У младшего инспектора при себе находились мобильные телефоны, которые были связаны с арестованным. Все случаи были расследованы сотрудниками уголовного розыска. С пресс-службой Следственного комитета связались. На момент публикации данной статьи ответа получено не было. Позже комментарий даст пресс-служба регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.



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