 

Карелия направляет в Коми еще 25 специалистов для тушения лесных пожаров

01.08.2022, 19:35, Разное
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Для помощи в борьбе с лесными пожарами из Карельского центра охраны леса в Республику Коми направлен дополнительный отряд специалистов в количестве 25 человек.
Глава Карелии Артур Парафенчиков попросил направить в этот район дополнительные силы Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов. “Глава Карелии принял положительное решение, оказав помощь Коми. Для помощи в борьбе с огнем сегодня в республику отправились дополнительно 25 десантников Центра и лесные пожарные.

Согласно пресс-релизу, они потушили одиннадцать пожаров, которые охватили 9000 гектаров.



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