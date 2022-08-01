Карелия направляет в Коми еще 25 специалистов для тушения лесных пожаров

Для помощи в борьбе с лесными пожарами из Карельского центра охраны леса в Республику Коми направлен дополнительный отряд специалистов в количестве 25 человек.

Глава Карелии Артур Парафенчиков попросил направить в этот район дополнительные силы Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов. “Глава Карелии принял положительное решение, оказав помощь Коми. Для помощи в борьбе с огнем сегодня в республику отправились дополнительно 25 десантников Центра и лесные пожарные.

Согласно пресс-релизу, они потушили одиннадцать пожаров, которые охватили 9000 гектаров.