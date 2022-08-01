 

Из России ухадят чайные бренды Brooke Bond, Saito и Lipton

01.08.2022, 19:35, Разное
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Международная чайная компания “Екатерра”, владелец торговых марок Lipton, Saito и Brooke Bond, покидает Россию.
Об этом пояснила пресс-служба компании. Международная чайная компания Ekaterra решила прекратить свою деятельность на территории Российской Федерации. По словам представителей Ekaterra, компания заявила, что приняла такое решение из-за сложившихся обстоятельств, которые затрудняют развитие ее бизнеса.

О заявлениях “Екатерры” рассказали “Известия”. Президент РФ Владимир Путин заявил, что это хорошая новость для некоторых отраслей, так как это снижает конкуренцию. RT сообщает, что глава российского государства заявил, что уход иностранных брендов заставляет российский бизнес “шевелиться”.



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