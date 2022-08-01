Алексей Венедиктов покидает Россию из-за прекращения импорта виски в страну

Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, признанный иностранным агентом, сообщил в своём телеграм-канале, что больше не может пополнять домашний запас виски и поэтому вынужден уехать из России.

Импорт алкоголя в Россию за последние полгода сократился более, чем на треть. Сильнее всего упали поставки виски и коньяков, из-за чего на российском рынке образовался серьёзный дефицит этих напитков. Производители из России и дружественных стран пока не могут предложить качественной альтернативы импортным поставкам, поэтому представители творческих профессий начинают уезжать за границу. Сообщается, что Алексей Венедиктов – далеко не первый «алкогольный мигрант».

– Виски действительно не стало, мне это подтвердили люди, знающие рынок. Дмитрий Песков сидит без виски, московская мэрия сидит без виски, в Центризбиркоме пробуют осетинский коньяк, но, как говорят, неудачно. Ситуация безвыходная, многие уезжают, кто может. Кто не может, остаётся и пьёт осетинский коньяк, ничего не поделать, – сказал Алексей Венедиктов в подкасте «Иноагент-ААВ».

Когда именно Венедиктов покинет страну, пока неизвестно. Ранее он заявлял, что алкоголя, оставшегося у него дома, хватит на восемь дней, но кое-что ему удалось привезти из поездки в Германию, так что этот срок может быть больше. Известно, что с журналистом уже готовы выпить виски президент Латвии и пресс-секретарь премьер-министра Великобритании.

Правительство Шотландии в среду рассмотрит вопрос о предоставлении убежища россиянам, лишившихся жизненно-важных напитков в результате санкций.

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