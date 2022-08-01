 

Алексей Венедиктов покидает Россию из-за прекращения импорта виски в страну

01.08.2022, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, признанный иностранным агентом, сообщил в своём телеграм-канале, что больше не может пополнять домашний запас виски и поэтому вынужден уехать из России.

Санкции против РоссииИмпорт алкоголя в Россию за последние полгода сократился более, чем на треть. Сильнее всего упали поставки виски и коньяков, из-за чего на российском рынке образовался серьёзный дефицит этих напитков. Производители из России и дружественных стран пока не могут предложить качественной альтернативы импортным поставкам, поэтому представители творческих профессий начинают уезжать за границу. Сообщается, что Алексей Венедиктов – далеко не первый «алкогольный мигрант».

– Виски действительно не стало, мне это подтвердили люди, знающие рынок. Дмитрий Песков сидит без виски, московская мэрия сидит без виски, в Центризбиркоме пробуют осетинский коньяк, но, как говорят, неудачно. Ситуация безвыходная, многие уезжают, кто может. Кто не может, остаётся и пьёт осетинский коньяк, ничего не поделать, – сказал Алексей Венедиктов в подкасте «Иноагент-ААВ».

Когда именно Венедиктов покинет страну, пока неизвестно. Ранее он заявлял, что алкоголя, оставшегося у него дома, хватит на восемь дней, но кое-что ему удалось привезти из поездки в Германию, так что этот срок может быть больше. Известно, что с журналистом уже готовы выпить виски президент Латвии и пресс-секретарь премьер-министра Великобритании.

Правительство Шотландии в среду рассмотрит вопрос о предоставлении убежища россиянам, лишившихся жизненно-важных напитков в результате санкций.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.09.21 / Самые романтичные натуры по знаку зодиака

02.11.20 / Тайна «Родезийского черепа» или «огнестрел» возрастом 300 тысяч лет

10.01.22 / Прокуратура зафиксировала снижение числа преступлений в Москве в 2021 году

08.11.21 / Из школьных учебников уберут Кавказ

17.05.21 / Исчезающие дома существуют

17.10.20 / «Яндекс» уберет из поисковой выдачи все ссылки на «Тинькофф банк»

05.05.22 / Личное: “Думала, что отношения прогрессировали”

26.07.22 / В Оренбурге задержали Мамаева и Кокорина, пытавшихся пройти на футбольный матч по чужим «паспортам болельщика»

21.07.22 / Шляпа в стиле модерн и высокие каблуки: аксессуары и наряды для модниц с короткими волосами

21.12.21 / Мнение: «Одна семья – 3 ребёнка», «Германия – страна мигрантов» и подготовка к гражданской войне в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика