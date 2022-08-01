Шегги с челкой-шторкой: стрижка, которая стала трендом в этом сезоне (10 идей с фото)
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Шегги – один из самых модных видов причесок в 2022 году. Суть таких причесок заключаются в том, что они не требуют ухода и придают волосам вид легкой небрежности. Это помогает придать всему образу универсальности и стильности.
Тори Незабитовски (известный парикмахер) заявляет, что эта прическа помогает вернуть красивый вид и объем безжизненным, тусклым волосам.
Для коротких волос
Короткая стрижка для густых волос. Придаст вашим волосам легкости и обратит внимание на форму вашего лица.
Короткая стрижка для женщин 70 лет. Если вы хотите создать веселый и молодежный стиль, то эта прическа для вас.
Лохматый боб с короткими слоями. Для тех, кто хочет создать интересный образ и не против придать прическе легкую небрежность.
Для средних волос
Стрижка с “перьями” в стиле 70-х. Вернет вашим волосам текстуру и стиль.
Распущенная шевелюра для прямых волос до плеч. Данная прическа придаст вашим волосам желаемую густоту, особенно если вы решитесь обрезать безжизненные кончики.
Средняя шевелюра с мягкими завитками для женщин старше 50 лет. Легко укладывается и придает непринужденный образ.
Стрижка средней длины с челкой. Если вы хотите придать волосам объем и легкость, она вам подойдет.
Волнистая современная шэги средней длины. Это прическа всегда в моде и придаст вашим волосам густоту и объем.
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Шегги с челкой придаст вам нежный и романтический образ. Идеально подойдет для женщин с вьющимися и кудрявыми волосами.
Для длинных волос
Шегги с длинной челкой придаст вашим волосам текстуру и стильный вид.
Длинная тонкая шегги с челкой идеально подойдет для всех типов волос. Поможет сохранить длину, включив дополнительные слои в прическу.
Волнистые волосы с лохматыми слоями и челкой. Помогут подчеркнуть скулы и сделать акцент на глазах.
Шегги-стиль в стиле 70-х для женщин старше 60 лет. Подходит для всех типов волос, разной длины и оттенка.
Длинная шегги с челкой для женщин старше 40 лет. Подходит для всех типов лица и создает рокерский образ.
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