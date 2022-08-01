Шегги с челкой-шторкой: стрижка, которая стала трендом в этом сезоне (10 идей с фото)

Шегги – один из самых модных видов причесок в 2022 году. Суть таких причесок заключаются в том, что они не требуют ухода и придают волосам вид легкой небрежности. Это помогает придать всему образу универсальности и стильности.

Тори Незабитовски (известный парикмахер) заявляет, что эта прическа помогает вернуть красивый вид и объем безжизненным, тусклым волосам.

Для коротких волос

Короткая стрижка для густых волос. Придаст вашим волосам легкости и обратит внимание на форму вашего лица.

Короткая стрижка для женщин 70 лет. Если вы хотите создать веселый и молодежный стиль, то эта прическа для вас.

Лохматый боб с короткими слоями. Для тех, кто хочет создать интересный образ и не против придать прическе легкую небрежность.

Для средних волос

Стрижка с “перьями” в стиле 70-х. Вернет вашим волосам текстуру и стиль.

Распущенная шевелюра для прямых волос до плеч. Данная прическа придаст вашим волосам желаемую густоту, особенно если вы решитесь обрезать безжизненные кончики.

Средняя шевелюра с мягкими завитками для женщин старше 50 лет. Легко укладывается и придает непринужденный образ.

Стрижка средней длины с челкой. Если вы хотите придать волосам объем и легкость, она вам подойдет.

Волнистая современная шэги средней длины. Это прическа всегда в моде и придаст вашим волосам густоту и объем.

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Шегги с челкой придаст вам нежный и романтический образ. Идеально подойдет для женщин с вьющимися и кудрявыми волосами.

Для длинных волос

Шегги с длинной челкой придаст вашим волосам текстуру и стильный вид.

Длинная тонкая шегги с челкой идеально подойдет для всех типов волос. Поможет сохранить длину, включив дополнительные слои в прическу.

Волнистые волосы с лохматыми слоями и челкой. Помогут подчеркнуть скулы и сделать акцент на глазах.

Шегги-стиль в стиле 70-х для женщин старше 60 лет. Подходит для всех типов волос, разной длины и оттенка.

Длинная шегги с челкой для женщин старше 40 лет. Подходит для всех типов лица и создает рокерский образ.