Скандалы: Заграница по лотерее

Как власти ограничили выдачу иностранных паспортов

В России ввели новый порядок выдачи загранпаспортов. Миграционная служба готова оформлять заграничные паспорта при предъявлении талонов, которые разыгрываются, как на аукционах. Достать эти лимитированные талоны через «лотерею МВД» не просто — явно нужны сверхспособности. Москвич Сергей Т. не сразу понял, что с загранпаспортом вообще возникнут проблемы – засада ждала на финише.

На сайте Госуслуг заявитель без проблем отыскал раздел, посвященный выдаче загранпаспорта. Строго следуя требованиям, заполнил бланк заявления, подгрузил электронное фото и сведения о трудовой деятельности за последние 10 лет, ОПЛАТИЛ ГОСПОШЛИНУ (!) в размере 3500 руб. Дело оставалось за малым — записаться на прием в МФЦ, выбрав дату на сайте Госуслуг.

Согласно уведомлениям, 22 июля 2022г. заявление было доставлено, а 25 июля 2022г. принято к рассмотрению в подразделении по вопросам миграции территориального органа МВД России (пос. Московский, НАО г. Москвы).

В дальнейшем, согласно установленному МВД РФ регламенту, заявителю должна была быть назначена дата живой встречи с сотрудником МВД для внесения основного пакета документов.

Однако приглашения Сергей Т. не дождался, а заявление на Госуслугах зависло без движения. 27 июля он решил дойти до своего районного Многофункционального центра и разузнать о судьбе документа.

Однако…

Девушка из МФЦ прямо на входе объявила, что прием специалиста по заграничным паспортам идет только по списку. А попасть в этот список можно «по лоту МВД», который разыгрывается каждый день в 14 часов на том же сайте Госуслуг.

— Да позвольте! — возмущался наш заявитель. — На сайте Госуслуг нет ни слова ни о каких «лотах»!

По сути, соискателю паспорта предлагается поучаствовать в лотерее, организованной по принципу американских «гринкард». И это подозрение подтвердилось на следующий день, когда наш герой ровно в 14 часов, секунда в секунду, сверяясь с часами на айфоне, стал жать на кнопочку «выбрать дату». Но всякий раз получал отказ без всяких объяснений.

То есть жать на кнопочку можешь хоть до посинения пальцев, а ответ будет одним и тем же:

«Нет доступного времени для записи. Попробуйте записаться позже».

Печальное извещение иллюстрировал скворечник, круглый вход в который законолен дорожным знаком «кирпич», рядом — сидит скворец, ошалевший от такого безобразия.

Этот факт подтвердили и другие люди, пытавшиеся получить инопаспорт. Москвич Л., которого мы встретили в очереди МФЦ, три месяца «жал на кнопочку», но никакого паспорта так и не получил. В конце концов пришел в МФЦ забрать свои оплаченные за паспорт 5 тысяч рублей.

— Пройдя всю процедуру на Госуслугах, я ни разу не увидел ничего о слотах МВД, за которые нужно сражаться ежедневно в 14.00 часов. Никто не информировал меня, что прохождение этой процедуры обязательно для получения заграничного паспорта. Но это еще разогревочная, так сказать, дистанция. Настоящая проблема в том, что этих лотов попросту нет или же их количество настолько мало, что какие-то супермены, не без кибер-навыков, очевидно, разбирают их за считанные доли секунды, — рассказал Сергей Т. «Новым Известиям».

Так как нашего собеседника поджимают сроки, он решил поискать в Сети помощников по оформлению загранпаспорта. И — вуаля!!- таковых в Москве нашлось несколько десятков.

Стоимость услуг варьируются от 8.000 до 80.000 рублей, в зависимости от сроков изготовления и сопутствующего сервиса. Дешевле всего тариф в 8.000 руб., по нему обязуются лишь ускорить ваши самостоятельные попытки получить загранпаспорт через МФЦ руб., ждать в этом случае предлагается до 23 рабочих дней.

По премиум-тарифу за 80.000 тыс. рублей изготовить вам загранник обязуются за 3 рабочих дня и без ваших хождений по ведомствам.

Договоры оформляются как комиссия за оказание услуг, связанных с оформлением загранпаспортов.

«Тройная гарантия по договору. Подача документов без очереди. Проверка готовности загранпаспорта. Цена не изменится на протяжении всего времени работы. Вы получите паспорт в точно указанные сроки. 100% получение или мы вернем деньги», «Нет регистрации? Нет военного билета? Мы работаем со сложными случаями», — рекламируют свои услуги агенты, по-видимому, вхожие в кабинеты МВД и его подразделений.

Ситуация до боли знакомая! По тем самым «коррупционным» временам, когда за 100 долларов добренькие посредники с помощью добреньких гаишников делали талоны техосмотра автомобилей. Ведь легальные иностранные паспорта с неба не падают, запись на их выдачу по-любому ведут люди в погонах, имеющие доступ к базам данных МВД.

В самом МВД России не отрицают проблему с записью через Госуслуги на прием для получения загранпаспорта.

«Электронная запись на прием на Госуслугах доступна не во всех подразделениях и не во всех регионах. Если на странице услуги нет возможности записаться на прием через портал, обратитесь в ведомство лично», — говорится на официальном сайте МВД РФ.

«Иногда ведомство самостоятельно устанавливает дату и время записи на прием заявителя. В этом случае ведомство пришлёт приглашение в ваш личный кабинет на Госуслугах в ответ на электронное заявление. Приглашение действует 15 дней. Если время и дата приглашения вам не подходят, договоритесь с ведомством на другое время в переписке по заявлению», — уточняют в МВД.

Заявление на выдачу загранпаспорта, укрепленное оплаченной госпошлиной, действительно в течение полугода. В этот период ведомство может приостанавливать работу, но не имеет права аннулировать запрос. А вот если в течение полугода вы так и не занесли весь необходимый набор документов, тогда заявление отправляется в архив, а пошлина сгорает.

«Новые Известия» направили в МВД редакционный запрос с просьбой предоставить нормативно-правовой акт, включающий недобываемый «талон» в перечень обязательных документов для выдачи заграничного паспорта. Ответ обещают предоставить в течение 7 дней.

Но что-то нам подсказывает, что дело не только в желании полиции заработать на «дефиците» паспортов. Вот так скоро, похоже, начали сбываться пророчества спикера российского МИДа Марии Захаровой о «загранице для избранных».

Анна Снежина

Оригинал материала: “Новые Известия”