 

В Ираке протесты охватили семь провинций

01.08.2022, 19:05, Новости дня
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Протесты против сторонников шиитского политика Муктады ас-Садра разгорелись уже в семи иракских провинциях, включая столицу Багдад, сообщают местные телеканалы.

Протесты в Багдаде возобновились в субботу, митингующие выступают против сторонников шиитского политика Муктады ас-Садра, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал al-Sumaria.

Демонстранты вновь ворвались в здание парламента, они заняли холл строения, там проводится забастовка. «Координационная платформа», противостоящая ас-Садру, попросила демонстрантов проводить протесты у «Зеленой зоны», перекрыть дорогу в аэропорт и не допустить бегства правительства.

Протестные акции «садристов» начались в провинциях Мейсан, Дивания, Бабиль, Басра, Дияла и Ди-Кар. В Багдаде же перекрыли несколько мостов к «Зеленой зоне», между протестующими и силовиками прошли столкновения.

Напомним, на прошлой неделе в здание парламента в центре столицы Ирака ворвались протестующие.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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