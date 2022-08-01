США заявили о новых ядерных испытаниях в КНДР

Корейская Народно-Демократическая республика (КНДР) проводит подготовку к новому ядерному испытанию, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«КНДР продолжает расширять свою незаконную ядерную программу и свои провокации против региона. Мы встречаемся сегодня, а Пхеньян готовится провести свое седьмое ядерное испытание», – цитирует Блинкена ТАСС.

Это заявление прозвучало в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на конференции стран – участниц Договора о нераспространении ядерного оружия.

Ранее СМИ сообщали, что лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о полной готовности Северной Кореи быстро и точно мобилизовать свои «силы сдерживания ядерной войны».

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