США заявили о новых ядерных испытаниях в КНДР
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Корейская Народно-Демократическая республика (КНДР) проводит подготовку к новому ядерному испытанию, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«КНДР продолжает расширять свою незаконную ядерную программу и свои провокации против региона. Мы встречаемся сегодня, а Пхеньян готовится провести свое седьмое ядерное испытание», – цитирует Блинкена ТАСС.
Это заявление прозвучало в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на конференции стран – участниц Договора о нераспространении ядерного оружия.
Ранее СМИ сообщали, что лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о полной готовности Северной Кореи быстро и точно мобилизовать свои «силы сдерживания ядерной войны».
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