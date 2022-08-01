 

США заявили о новых ядерных испытаниях в КНДР

01.08.2022, 19:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Корейская Народно-Демократическая республика (КНДР) проводит подготовку к новому ядерному испытанию, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«КНДР продолжает расширять свою незаконную ядерную программу и свои провокации против региона. Мы встречаемся сегодня, а Пхеньян готовится провести свое седьмое ядерное испытание», – цитирует Блинкена ТАСС.

Это заявление прозвучало в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на конференции стран – участниц Договора о нераспространении ядерного оружия.

Ранее СМИ сообщали, что лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о полной готовности Северной Кореи быстро и точно мобилизовать свои «силы сдерживания ядерной войны».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.12.21 / WT – две трети вакцинированных американцев поддерживают «налог на COVID» для непривитых

13.01.21 / Датская компания отказалась от участия в проекте «Северный поток – 2» из-за угрозы санкций

03.08.20 / Венчурный инвестор Сергей Гришин: российской экономике следует двигаться в направлении высоких технологий

02.10.20 / New York Times – США проигрывают гонку высоких военных технологий

06.07.20 / FAZ – председательство Германии в ЕС повышает шансы на компромисс в вопросе распределения беженцев

24.08.21 / Байден заявил G7 о росте угрозы для военных США со стороны ИГ в Афганистане

03.07.22 / Киев признал отход украинских войск из Лисичанска

30.12.21 / Осуждена «заказавшая» иностранцам мужа москвичка

05.02.21 / В Украину не пустили известную российскую актрису, которая незаконно посещала оккупированный Крым

18.09.21 / Разумков заявил, что ему сменили охрану

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика