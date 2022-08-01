Нью-Йорк объявил режим ЧС из-за оспы обезьян

Мэрия Нью-Йорка на фоне вспышки заболеваемости оспой обезьян объявила о введении в городе режима чрезвычайной санитарной ситуации, пишет The Guardian. Как сообщают в городской администрации, в группу риска заражения патогеном входят до 150 тыс. горожан.



AP

Администрация Нью-Йорка в минувшую субботу ввела в городе режим чрезвычайной санитарной ситуации в связи с распространением оспы обезьян, назвав город «эпицентром» вспышки заражаемости этим вирусом, пишет The Guardian.

Как уточняется в материале британской газеты, такой шаг позволит мэрии принимать экстренные указы в соответствии с городским кодексом о здравоохранении и вводить меры, призванные замедлить распространение патогена.

По данным The Guardian, в нью-йоркской мэрии оценивают, что риску заражения подвержены до 150 тыс. горожан. «Мы продолжим работать с федеральными партнёрами, дабы получать дополнительные дозы вакцин, как только они станут доступными, — заверили в официальном заявлении по поводу введения режима ЧС мэр Эрик Адамс и глава городского департамента здравоохранения Ашвин Васан. — На эту вспышку необходимо как на национальном, так и на общемировом уровне реагировать оперативно, деятельно и с использованием достаточных ресурсов, и принятое нами решение о введении чрезвычайной санитарной ситуации отражает всю серьёзность ситуации».

Согласно информации, полученной Центрами по контролю и профилактике заболеваний США, в штате Нью-Йорк по состоянию на пятницу было зарегистрировано 1345 случаев заражения оспой обезьян, что стало национальным рекордом — в Калифорнии, которая заняла второе место по заражаемости, было зафиксировано 799 случаев.

Ранее распространение вируса признала чрезвычайной ситуацией международного значения Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), напоминает обозреватель The Guardian. На текущий момент патоген был обнаружен почти в 80 странах, а число случаев заражения превысило 22 тыс. Число смертей при этом составляет 75.

Оспа обезьян, впервые выявленная в отдельных регионах Центральной и Западной Африки несколько десятилетий назад, считалась редким вирусом, однако с мая в Европе, Северной Америке и других регионах начали происходить десятки вспышек заражаемости этим патогеном, говорится в материале The Guardian.

Как пишет газета, вирус передаётся при длительном личном контакте или совместном использовании спальных мест, полотенец и одежды. В Европе и Северной Америке он главным образом распространяется среди мужчин, практикующих секс с мужчинами, однако органы здравоохранения подчёркивают, что риску заражения подвержены все люди.

Штамм оспы обезьян, который выявляется в рамках нынешних вспышек, редко приводит к летальному исходу — заразившиеся пациенты чаще всего выздоравливают за несколько недель. Вместе с тем патоген всё же представляет определённый риск для наиболее уязвимых в эпидемическом плане групп, включая людей с ослабленным иммунитетом, а также беременных женщин, пишет The Guardian.