Почта России потеряла 17,7 млн рублей по РСБУ в первом полугодии

Чистый убыток “Почты России” за январь-июнь 2022 года по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) вырос более чем в два раза по сравнению с первым полугодием 2021 года.

Он увеличился с 7,4 млрд до 17,7 млн рублей. Согласно отчетности компании, об этом было заявлено в понедельник. Чистый убыток по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за январь-июнь 2022 года вырос более чем в два раза по сравнению с первым полугодием. Выручка от оператора почтовой связи выросла с 7,4 млрд до 72,9 млрд рублей.

От торговой деятельности доходы выросли с 13,5 млрд до 14,4 млрд рублей. Доходы от денежного посредничества снизились с 4,5 млрд до 4,2 млрд рублей. В первом полугодии выручка от прочей деятельности составила 7,8 млрд рублей по сравнению с 5,9 млрд рублей годом ранее. Валовый убыток в первом полугодии составил 7,7 млрд рублей по сравнению с прибылью 489 млн рублей годом ранее.

За отчетный период продажи потеряли 13,8 млрд рублей. Это почти в три раза больше. Оператором является “Почта России”, российская государственная компания, управляющая государственной почтовой сетью России.