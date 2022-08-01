 

Почта России потеряла 17,7 млн рублей по РСБУ в первом полугодии

01.08.2022, 18:07, Разное
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Чистый убыток “Почты России” за январь-июнь 2022 года по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) вырос более чем в два раза по сравнению с первым полугодием 2021 года.
Он увеличился с 7,4 млрд до 17,7 млн рублей. Согласно отчетности компании, об этом было заявлено в понедельник. Чистый убыток по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за январь-июнь 2022 года вырос более чем в два раза по сравнению с первым полугодием. Выручка от оператора почтовой связи выросла с 7,4 млрд до 72,9 млрд рублей.

От торговой деятельности доходы выросли с 13,5 млрд до 14,4 млрд рублей. Доходы от денежного посредничества снизились с 4,5 млрд до 4,2 млрд рублей. В первом полугодии выручка от прочей деятельности составила 7,8 млрд рублей по сравнению с 5,9 млрд рублей годом ранее. Валовый убыток в первом полугодии составил 7,7 млрд рублей по сравнению с прибылью 489 млн рублей годом ранее.

За отчетный период продажи потеряли 13,8 млрд рублей. Это почти в три раза больше. Оператором является “Почта России”, российская государственная компания, управляющая государственной почтовой сетью России.



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