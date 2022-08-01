 

За семь месяцев потребление энергии в России выросло на 1,9% в пересчете на годовые показатели

01.08.2022, 18:07, Разное
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За семь первых месяцев 2022 года потребление электроэнергии в РФ выросло на 1,9% в годовом исчислении.
В июле показатель также снизился на 0,2%, рассказал журналистам Евгений Грабчак (заместитель министра энергетики РФ). За первые семь месяцев 2022 года потребление электроэнергии в РФ увеличилось на 1,9%, то есть на 648 млрд. кВтч. По его словам, потребление электроэнергии в июле составило 8,3 млрд кВт/ч.

Это на 0,2% больше, чем в июле 2017 года. Ранее Николай Шульгинов, министр энергетики РФ, рассказал ТАСС, что в РФ на 2022 год заложен рост энергопотребления на 1,5-2 процента. В 2021 году потребление энергии в РФ выросло на 5,4% в годовом выражении и составило 1,107 трлн кВт-ч. Однако генерация в стране увеличилась на 6,6% до 1,131 трлн кВтч.



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