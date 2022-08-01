Центральный банк: Быстрое возвращение к целевому уровню инфляции может создать риск отклонения от цели

Риск того, что инфляция опустится ниже целевого уровня в 4%, может быть повышен, если РФ быстро вернется к целевым уровням инфляции.

Об этом говорится в последнем докладе Банка РФ о денежно-кредитной политике. В последнем докладе Банка РФ о денежно-кредитной политике говорится, что быстрое увеличение годовой инфляции с текущих высоких уровней может вызвать чрезмерную волатильность (товары, услуги) и повысить вероятность падения инфляции ниже целевого уровня. Соответственно, Банк РФ считает, что уровень инфляции в 2023 году снизится до 5-7%, а целевое значение – в 2024 году. И это несмотря на то, что Центральный банк РФ повысил прогноз по инфляции на 2022 год до 12-15%. Прогноз на 2023 год был сохранен на уровне 5-7%.

Согласно прогнозу ЦБ РФ, динамика инфляции будет зависеть от динамики курса рубля, эффективности процессов импортозамещения и скорости восстановления импорта. Центральный банк также заявил, что темпы роста потребительских цен остаются низкими. Это может привести к дальнейшему замедлению инфляции. Годовая инфляция снизилась до 15,9% в июне (по сравнению с 17,1% в мае), и ожидается, что к 15 июля она снизится до 15,5%.