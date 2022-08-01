 

Исследование: мамы говорят со своими детьми одинаково во всем мире

01.08.2022, 18:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Научные сотрудники Университета Окленда выяснили, что разговор с детьми отличается определенными акустическими особенностями, независимо от расовой принадлежности, культуры и языка. Американские специалисты доказали это в процессе новой исследовательской работы.

Было проанализировано 1615 записей разговоров взрослых с детьми с помощью специального программного обеспечения. Сравнивались различные параметры голоса и интонации. Оказалось, что при беседе с детьми наблюдаются определенные акустические особенности.

В эксперименте участвовали представители 21 культуры и носители 18 языков. Выяснилось, что все разговоры с детьми характеризовались более высоким уровнем голоса и его чистым тембром.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.08.20 / Тихановская пообещала перевести белорусский язык на латиницу

14.05.21 / «Терпение народа не безгранично» – депутат возмутился ростом цен в столовой госдумы

31.12.21 / Самый первый Новый год от сотворения мира

20.02.22 / Илон Маск снова не одинок: что известно о новой избраннице бизнесмена Наташе Бассет

15.12.21 / В Японии создали вакцину от старости

02.03.21 / Скандалы: Микробанкир с макрообязательствами

07.11.20 / Подборка: Трамп и Путин, Россия и выборы в США

23.06.22 / Бизнесмен Пригожин предложил олигархам поддержать спецоперацию материально

19.04.22 / Украинские войска обстреляли деревню запрещёнными кассетными боеприпасами

04.02.21 / Скандалы: Гвардеец с Рублевки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика