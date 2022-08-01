Исследование: мамы говорят со своими детьми одинаково во всем мире

Научные сотрудники Университета Окленда выяснили, что разговор с детьми отличается определенными акустическими особенностями, независимо от расовой принадлежности, культуры и языка. Американские специалисты доказали это в процессе новой исследовательской работы.

Было проанализировано 1615 записей разговоров взрослых с детьми с помощью специального программного обеспечения. Сравнивались различные параметры голоса и интонации. Оказалось, что при беседе с детьми наблюдаются определенные акустические особенности.

В эксперименте участвовали представители 21 культуры и носители 18 языков. Выяснилось, что все разговоры с детьми характеризовались более высоким уровнем голоса и его чистым тембром.