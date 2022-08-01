Беглов вновь остался без внимания главы государства во время визита Путина в Петербург

Петербургский губернатор Александр Беглов оказался в «тени» президента РФ Владимира Путина во время их совместной прогулки в Кронштадте накануне Дня Военно-Морского флота. На это обратил внимание ряд телеграмм-каналов.

В частности, они отметили, что Беглов шел во «втором ряду» рядом с охранниками.

«Такого мы еще не видели. Чтобы Губернатор города шел во втором ряду и в гордом одиночестве… понятно, что сопровождающие у Президента необычные, но что-то картинка получается не очень радостная для АДБ [Александра Дмитриевича Беглова]», — передал канал «Рефлексия и думы».

По словам авторов канала, градоначальник пытался спрятаться за спинами высокопоставленных гостей.

Ранее СМИ писали о том, что Путин, посещая Петербург, давно не проводит личных встреч с Бегловым, что говорит о его отношении к действующему губернатору и его работе. При этом просмольнинские Телеграм-каналы искажают слова президента в выгодной для петербургской администрации риторике.