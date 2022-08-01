Летние новинки причесок 2022 для женщин всех возрастов: стильные идеи на короткие, средние и длинные волосы

Каждая женщина время от времени чувствует необходимость что-то изменить в себе. Любой представительнице прекрасного пола хочется разнообразия и свежести в образе. На самом деле смена имиджа — это вовсе не проблема. Наоборот, сегодня существует так много модных причесок самых разных видов, что в их разнообразии несложно и затеряться. Подобрать себе наиболее подходящий вариант не составит труда.

Оптимистичная коротка прическа “клинок”

Эта прическа в 2022 году отлично подойдет для тех женщин, которые решили избавиться от длинных волос. Создана стрижка “клинок” была еще в 70-х годах прошлого века. Сейчас она переживает свое возрождение. Разумеется, современный вариант стрижки имеет некоторые отличия от “клинка” конца прошлого века.

Внешне эта модная стрижка очень похожа на боб А-силуэта с андеркатом. Короткие волосы на затылке обеспечивают его пышность. Ближе к лицу волосы становятся более длинными. Самые крайние пряди в некоторых случаях могут достигать уровня подбородка.

Считается, что эта стрижка визуально удлиняет лицо. А поэтому в особенности хорошо она подходит для широких лиц. Неплохо прическа “клинок” смотрится на волосах любой густоты и текстуры.

Элегантная красота: удлиненный боб

Эта привлекательная стрижка отлично подойдет летом 2022 года для женщин, предпочитающих среднюю длину волос. Прическа станет хорошим вариантом для тех, кто устал ухаживать за очень уж длинной гривой, но при этом не хочет стричься слишком коротко. По мнению стилистов, удлиненный боб будет отлично смотреться как на прямых гладких, так и на волнистых волосах. Также считается, что эта прическа хорошо подходит женщинам любых возрастов.

Необычный вариант прически 2022 года – длинные слои

Любительницы длинных волос могут попросить парикмахера в этом сезоне создать сзади длинные ярко выраженные слои.

Считается, что такая прическа отлично подходит в качестве как повседневной, так и праздничной. В особенности хорошо слои, по мнению стилистов, подойдут для не слишком густых волос.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Челка в прическах 2022 года

В моде в 2022 году, в том числе и любые прически с челкой. Считается, что челка способна сделать лицо более молодым. Поэтому прически отлично подходят женщинам в возрасте. Но и молодым девушкам можно смело выбирать летом этого года стрижку с челкой.

Делать челку в нынешнем сезоне допускается как на коротких волосах, так и длинных или средней длины. Челка может быть прямой или подкрученной внутрь либо наружу. В большой моде в этом сезоне челки-занавески, уложенные на две стороны.

Оригинальные челки

Челка в прическе в текущем сезоне может быть обычной прямой или какой-нибудь оригинальной. К примеру, она может быть подстрижена полукругом либо доходить только до середины лба. В большой моде сегодня и челки, уложенные набок.

Также при желании выглядеть стильно, в этом году можно выбрать прическу с тупой челкой. В этом случае чалка заканчивается с обеих сторон в районе внешних уголков глаз. При этом она не переходит плавно к более длинным волосам по бокам, а резко обрывается.

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Оптимистичные цвета волос

Тем девушкам, которые хотят привлечь к себе внимание летом этого года, стоит попробовать сделать акцент в прическе на цвете волос. В моде в 2022 году всевозможные оптимистичные цвета. Самыми модными оттенками в этом сезоне считаются клубничная нежность и кремовая вуаль. Также на лето можно выбрать и более темный цвет волос.

К примеру, в моде сегодня прекрасный медный цвет — шоколадная вишня. Еще один тренд текущего сезона — классический платиновый блонд. В моде 2022 году и все яркие оттенки пепельного цвета.

Тем девушкам, которые не любят красить волосы, расстраиваться также не стоит. Очень модными сегодня считаются и натуральные волосы или любое естественное окрашивание.