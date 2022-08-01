Скандалы: А доски где?

В самой «лесной» стране мира практически нет качественной древесины

Кемеровский предприниматель жалуется на то, что качественной древесины в стране не найти даже по самым «сумасшедшим ценам». «Новые Известия» уже не раз писали о кемеровском предпринимателе и активисте Вячеславе Чернове, который практически в одиночку ведет непримиримую борьбу с тамошним чиновничеством, пытающимся урвать лакомые кусочки из его бизнеса. Его штрафуют за критику, его запугивают административными и даже уголовными делами, пытаются лишить его бизнеса – но Чернов не сдается, и не сбавляет критического напора в своих публикациях.

Вот, что пишет по этому поводу один из его друзей:

«Наблюдаю за Вячеславом и у меня двойное удивление. Зачем ему «всё это надо», зачем он пытается открыть глаза людям? Сам бы надел на глаза шоры и на уши наушники. Жил бы и не обращал на происходящее никого внимания. Катался на лыжах и плескался в бассейне, зарабатывая деньги. Второе удивление вызывают люди. Вот, перед вами человек, который создаёт благополучие, не используя административный ресурс, не заискивает перед властью для получения преференций, честно зарабатывает деньги, не принося никому вред, а, наоборот, приносит пользу. При этом человек имеет ценности, которые ставит эти ценности выше денег и собственного благополучия. То есть, абсолютный пример для подражания. Но люди в большинстве своем считают его вражиной, предателем. Почему? Наверное, это свидетельство того, что мир наш перевернут…»

Между тем, Вячеслав Чернов опубликовал еще один пост, в котором искренне удивляется тому, что происходит в отечественной деревообрабатывающей промышленности (если таковая вообще еще существует). Весной этого года, предприниматель решил рядом с небольшой гостиницей, которую он содержит на одном из местных курортов, построить бассейн и деревянный настил вокруг него. Казалось бы, ничего сложного. Ан, нет. На этом пути у него появились почти непреодолимые трудности:

«Доска, из которой изготовлена видимая часть настила, стоит 90 тысяч. Чтобы застелить оставшуюся часть, нужно потратить ещё 45, но такой доски, как оказалось, больше нигде нет во всей России. Мало того, что цены совершенно сумасшедшие, но даже по ним не найти.

Доски. В России.

В стране, занимающей первое место по площади лесов. Уровень деревообработки, конечно, вызывает слёзы и ничего не меняется десятилетиями, проще клад найти, чем раздобыть качественный пиломатериал…»

В комментариях даже и не удивлялись такому положению дел:

— Читаю американский сайт для домовитых мужчин. Чертеж вертикальной грядки (клумбы). Абзац первый – «возьмите брус 100х100мм из хорошего кедра»… Всё, к черту, закрываем, и дальше уже не читаем… А для них — нормально! Веранды сплошь и рядом — из термообработанной древесины! Практически все дома — с деревянным каркасом, и его не ведет, не коробит…

— Я всякий раз в Австрии негодую, проезжая мимо их предприятий по деревообработке и разглядывая дерево в несущих конструкциях и интерьере. Почему там, где каждое дерево наперечет, такое возможно, а у нас, где хоть задницей жуй древесины — всё это недостижимо. А потом вспоминаешь про престарелых чиновников у власти, и всё становится на свои места.

— Финская фанера — вот еще возмутительно. Гад, ровная!!! Нашу возьми, там как по-моему — так 50% просто брак, сразу выбрасывать…

— У нас весь материал хочется закрыть каким-то другим материалом, но беда в том, что тот, в свою очередь, необходимо тоже чем-то закрыть.)

— Тоже обжегся — ворота и калитки сделал из дерева. Получается, надо брать сухие (где брать?!!!) доски, пилораму — и самому обрабатывать, придавать форму, а затем — обрабатывать лакокрасочными покрытиями… Там конструкция — золотая получится.

Иван Зубов