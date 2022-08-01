 

Военнослужащим-участникам спецоперации вручили государственные награды

01.08.2022, 17:40, Новости дня
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Военным, участвовавшим в специальной операции на Украине, которые сейчас проходят лечение в военном госпитале Минобороны имени А. А. Вишневского в Москве, вручили государственные награды.

Секретарь Генсовета «Единой России» поблагодарил военнослужащих – десантников и морпехов – от своего имени и от имени председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

«Этот подвиг сложно переоценить. Вы защищаете землю Донбасса, возвращаете русский мир. Вы продолжаете то, что делали наши деды в годы Великой Отечественной войны. Низкий вам поклон за это. Хотел бы пожелать вам скорейшего выздоровления. И, пользуясь случаем, поздравить с наступающим днем Воздушно-десантных войск», – приводятся его слова на сайте партии «Единая Россия».

В свою очередь, заместитель командующего ВДВ РФ Алексей Наумец подчеркнул, что те из военных, кто захочет и дальше продолжить службу в ВДВ, смогут это сделать.

«Спасибо за вашу стойкость, храбрость, мужество. Все, кто захочет продолжить дальше службу, независимо от тяжести ранения – будет продолжать служить в воздушно-десантных войсках. Вы не останетесь один на один со своими проблемами – мы одна семья», – сказал он.

Также Турчак и Наумец поблагодарили врачей госпиталя за помощь, которую они оказывают военнослужащим.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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