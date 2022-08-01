Названа дата прибытия Пелоси на Тайвань

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси намерена прибыть на Тайвань поздно вечером во вторник, сообщают тайваньские СМИ.

Пелоси прибудет 2 августа на Тайвань, она проведет ночь в отеле Grand Hyatt, а в среду уже покинет остров, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал ETtoday.

Отмечается, что политик прибудет во главе делегации примерно из 20 человек, она приземлится около 22.30 по местному времени (17.30 мск) в аэропорту Суншань в Тайбэе. В среду она посетит Законодательный юань (парламент Тайваня), там у нее намечены встречи с руководством острова, включая руководителя администрации Цай Инвэнь.

В субботу появились сообщения, что спецборт ВВС США со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси вылетел из Соединенных Штатов в сторону Азии.

Спецборт с Пелоси прибыл в Сингапур.

Китай пригрозил, что в случае визита Пелоси на Тайвань ответ будет военным. Позднее стало известно, что планах Пелоси посещение Тайваня не указано.

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