 

Кинотеатры решили не проводить акцию «кинопродукт» с показом голливудского кино

01.08.2022, 17:40, Новости дня
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Объединенная сеть «Синема парк» и «Формула кино» решили не запускать услугу «кинопродукт» с нелицензионным показом зарубежных фильмов вместе с российскими в рамках услуги «кинопродукт», сообщил гендиректор киносети Алексей Васясин.

«Сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» объявляет о прекращении проведения ранее объявленной акции «кинопродукт», в рамках которой зрителям предлагалось бесплатное предсеансовое обслуживание, включающее в себя российский фильм и «зарубежные видеоматериалы», – цитирует Васянина «Интерфакс».

Он пояснил, что эту акцию не согласовал совет директоров компании, поскольку счел нарушение прав правообладателей неприемлемым.

«Все билеты, купленные по акции, были возвращены, ущерб правообладателю полностью отсутствует», – добавил гендиректор.

Ранее в понедельник Васянин сообщал, что киносеть намерена показывать иностранные ленты студий, приостановивших работу в России, делать это планировалось в некоем формате видеоматериала.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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